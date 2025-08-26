< sekcia Zahraničie
Sicílska sopka Etna je opäť pokojná
Na vrchole najväčšej aktívnej sopky v Európe je podľa INGV pozorovateľná len slabá emisia sopečného popola a nevytvoril sa žiadny oblak popola.
Autor TASR
Rím 26. augusta (TASR) - Sopka Etna na stredomorskom ostrove Sicília sa po nedávnej erupcii opäť upokojila, uviedli v utorok odborníci z talianskeho Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na vrchole najväčšej aktívnej sopky v Európe je podľa INGV pozorovateľná len slabá emisia sopečného popola a nevytvoril sa žiadny oblak popola. Z kráterov síce naďalej vyteká láva, ale pohotovostné stupne boli upravené.
Úroveň varovania pre leteckú dopravu bola znížená z červenej (najväčšie nebezpečenstvo) na oranžovú. Letisko v Catanii na východe Sicílie zostalo naďalej otvorené.
Južnú časť Tyrrhenského mora v utorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,7. Podľa INGV otrasy zaznamenali okolo 6.00 h severozápadne od Sicílie a bolo ich údajne cítiť aj v meste Palermo. Žiadne škody hlásené neboli.
Etna, vysoká viac ako 3300 metrov je neustále monitorovaná a jej erupcie zvyčajne priťahujú mnoho divákov.
Na vrchole najväčšej aktívnej sopky v Európe je podľa INGV pozorovateľná len slabá emisia sopečného popola a nevytvoril sa žiadny oblak popola. Z kráterov síce naďalej vyteká láva, ale pohotovostné stupne boli upravené.
Úroveň varovania pre leteckú dopravu bola znížená z červenej (najväčšie nebezpečenstvo) na oranžovú. Letisko v Catanii na východe Sicílie zostalo naďalej otvorené.
Južnú časť Tyrrhenského mora v utorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,7. Podľa INGV otrasy zaznamenali okolo 6.00 h severozápadne od Sicílie a bolo ich údajne cítiť aj v meste Palermo. Žiadne škody hlásené neboli.
Etna, vysoká viac ako 3300 metrov je neustále monitorovaná a jej erupcie zvyčajne priťahujú mnoho divákov.