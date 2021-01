Sicílska sopka Etna sa opäť prebudila k životu

Rím 20. januára (TASR) - Sopka Etna na ostrove Sicília začala v utorok chrliť "fontány" horúcej lávy a stĺp popola sa dostal do výšky asi štyroch kilometrov. Informoval o tom na svojom webe taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie so sídlom v meste Catania. Erupciu sopky sprevádzalo dunenie a hlbinné otrasy, ktoré už medzičasom ustali, informoval spravodajský portál lasicilia.it.



Podľa medializovaných informácií bolo v tejto časti Talianska vydané varovanie pre možný únik sopečného popola do atmosféry.



Etna je najaktívnejšou sopkou v Európe. Má päť hlavných kráterov a rozkladá sa na ploche 1190 kilometrov štvorcových. V jej okolí žije približne pol milióna ľudí a je aj obľúbeným turistickým cieľom. Od roku 2013 sa nachádza na zozname prírodných pamiatok Svetového dedičstva UNESCO.