Sicílsky mafián požiadal sudcu, aby nariadil zhabanie knihy R. Saviana

Rím 29. januára (TASR) - Sicílsky mafián Giuseppe Graviano požiadal z väzenia sudcu, aby nariadil konfiškáciu všetkých výtlačkov knihy talianskeho spisovateľa a novinára Roberta Saviana, ktorý žije pod policajnou ochranou po tom, čo sa mu vyhrážali smrťou za odhalenie mafiánskych tajomstiev. Informácie priniesol v nedeľu portál britského denníka The Guardian.



Graviano, ktorý si odpykáva doživotný trest v najprísnejšie stráženej väznici, podal minulý týždeň žalobu na autora za ohováranie. Saviano (43) napísal knihy ako Gomora alebo Solo e il Coraggio (Sám v odvahe) o živote talianskeho sudcu Giovanniho Falconeho, ktorého mafia zavraždila v roku 1992.



Vo vlastnoručne napísanom dokumente, adresovanom najprv prokuratúre v meste Trento, Graviano tvrdí, že Savianova kniha o Falconem obsahuje nepresnosti o jeho osobe, predovšetkým o jeho prezývke. Podľa Saviana mal Graviano prezývku "Matka príroda", pretože mal moc udeliť alebo vziať život. Mafiánsky boss však tvrdí, že prezývku si vyslúžil za to, že je "veľmi nezištný".



Graviano požiadal súd v Trente, aby dal z talianskych kníhkupectiev stiahnuť všetky výtlačky knihy a zhabal ich.



Podľa sudcov bol 59-ročný Graviano jedným z organizátorov vlny bombových útokov v Miláne, Ríme a Florencii v roku 1993 - naplánoval ich spoločne s mafiánom Matteom Messinom Denarom, ktorého tento mesiac zatkli po 30 rokoch na úteku.



Saviano vyhlásil: "Gravianova žiadosť je... dôkazom, že mafiánske zastrašovanie sa nikdy nekončí. Je to možno čudné, ale mafiáni sa neboja človeka preto, že o nich píše, ale boja sa toho, ako o nich píše."



Autor Saviano v knihe Gomora z roku 2006 odhalil tajnosti neapolskej mafie. Odvtedy sa spisovateľ skrýva a von vychádza len v policajnom sprievode.



Prokuratúra v Trente minulý týždeň odmietla Gravianovu žiadosť o zhabanie Savianových kníh. Konečné rozhodnutie je na sudcovi a ten ešte v prípade nerozhodol.