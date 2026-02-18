< sekcia Zahraničie
Sídlo francúzskej strany LFI evakuovali pre hrozbu bombového útoku
Autor TASR
Paríž 18. februára (TASR) - Francúzska ľavicová strana Nezlomné Francúzsko (LFI) v stredu oznámila, že po „bombovej hrozbe“ musela evakuovať svoje sídlo v Paríži. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Národné sídlo LFI bolo práve evakuované v dôsledku bombovej hrozby. Na mieste sú policajné zložky. Všetci zamestnanci a aktivisti sú v bezpečí,“ uviedol koordinátor strany Manuel Bompard na platforme X.
Dvadsaťtriročný aktivista radikálnej politickej pravice Quentin Deranque zomrel na následky ťažkého poranenia mozgu, keď ho minulý týždeň vo štvrtok napadla skupinka útočníkov počas konfrontácie medzi pravicovými a ľavicovými skupinami v uliciach Lyonu.
Dve osoby boli vzaté vo väzby v rámci vyšetrovania úmyselného zabitia. Šesť ďalších zadržaných je podozrivých z účasti na bití obete a tri z napomáhania, uviedol zdroj oboznámený s incidentom.
Medzi prvými štyrmi zadržanými bol podľa tohto zdroja Jacques-Élie Favrot, parlamentný asistent Raphaela Arnaulta z LFI. Arnault podľa AFP uviedol, že asistenta prepustí.
Incident vyvolal napätie na francúzskej politickej scéne pred marcovými komunálnymi voľbami a prezidentskými voľbami v roku 2027, v ktorých favorizovaná krajne pravicová strana Národné združenie (RN).
