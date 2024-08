Sídlo opozičnej líderky Machadovej vo Venezuele vyrabovali ozbrojenci

Caracas 2. augusta (TASR) - Viacero maskovaných útočníkov sa v noci na piatok vlámalo do sídla venezuelskej opozície a vyrabovali ho. Ide o ďalší prejav eskalácie násilia voči opozícií po sporných prezidentských voľbách. TASR informáciu prevzala z agentúry AP a príspevku na sieti X.



Strana Vente Venezuela vedená Maríou Corinou Machadovou sa na sieti X vyjadrila, že do sídla sa vlámalo šesť mužov v kuklách so strelnými zbraňami. Premohli ochranku, vylomili dvere a ukradli dokumenty a vybavenie. Viacero stien posprejovali čiernou farbou.



Vlámanie sa uskutočnilo počas eskalujúcej situácie vo Venezuele, kde sa vládni predstavitelia opozícií vyhrážajú zatýkaním. V utorok neznámi ozbrojenci zadržali jedného z lídrov opozície Freddyho Superlana, ktorý je kampaňovým koordinátorom strany Voluntad Popular.



Venezuelská volebná komisia v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za víťaza nedeľňajších volieb. Maduro podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia vyhlásila voľby za zmanipulované.



Opozičná líderka María Corina Machadová v pondelok vyhlásila, že má dostatok dôkazov o tom, že vo voľbách zvíťazil González Urrutia. Jeho víťazstvo v piatok oficiálne uznali aj USA. Minister zahraničných vecí Anthony Blinken uviedol, že existujú presvedčivé dôkazy, že najviac hlasov v skutočnosti získal González Urrutia.