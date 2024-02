Sídlo švédskej tajnej služby Säpo bolo evakuované, mal tam unikať plyn

Štokholm 23. februára (TASR) — Sídlo švédskej tajnej služby Säpo v Štokholme bolo v piatok evakuované po tom, ako sa spustili senzory upozorňujúce na únik plynu. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na švédske médiá.



Do nemocnice bolo prevezených päť ľudí s dýchacími problémami, dve osoby vyhľadali ošetrenie samé, povedal pre AFP Patrik Söderberg, hlavný lekár zdravotníckeho úradu v štokholmskom regióne.



Náznaky, že v priestoroch Säpo sa nachádza nebezpečná látka, sa podľa neho objavili okolo 13.00 h. Dodal, že bezprostredne nebolo známe, o akú látku ide.



Hovorkyňa Säpo Karin Lutzová pre AFP uviedla, že budova bola "čiastočne evakuovaná", no odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti. Nevyjadrila sa ani k možnosti, či by mohlo ísť o sabotáž.



Okolo 16.30 h polícia oznámila, že operácia v priestoroch Säpo sa skončila. Podľa televízie TV4 z budovy evakuovali približne 500 ľudí.



Säpo prostredníctvom svojho hovorcu Karla Melina neskôr oznámila, že sa nezistila prítomnosť žiadneho plynu. Incident vyšetruje polícia.