Sídlo vládnej strany v Japonsku sa stalo cieľom útoku

Tokio 19. októbra (TASR) – Muž hodil do sídla japonskej vládnej strany niekoľko zápalných bômb, informovala v sobotu japonská verejnoprávna televízia NHK spolu s ďalšími médiami. Pri útoku sa nikto nezranil, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Útočník autom vrazil do neďalekého plota a bol na mieste zatknutý, dodali japonské médiá. Motív útočníkovho konania nebol bezprostredne známy. Tokijská polícia incident pre prebiehajúce vyšetrovanie odmietla komentovať.



Nespokojnosť japonskej verejnosti s vládnou Liberálno-demokratickou stranou (LDP) neustále rastie. Dôvodom je narastajúci finančný škandál, ktorého súčasťou je aj pochybné financovanie strany a podozrenie z krátenia dane. Strana útok odmietla komentovať, žiadosti o vyjadrenie smerovala na políciu.



Strana si nedávno v snahe zlepšiť svoj imidž zvolila nového lídra, stal sa ním japonský premiér Šigeru Išiba.



V Japonsku sa 27. októbra budú konať predčasné voľby do dolnej komory parlamentu. Popularita strany podľa predvolebných prieskumov prudko klesá, je preto otázne, či sa jej podarí udržať si v komore väčšinu. Liberálni demokrati pritom v Japonsku vládnu prakticky nepretržite počas uplynulých desaťročí a sú im pripisované zásluhy za to, že sa z krajiny zničenej druhou svetovou vojnou stala ekonomická veľmoc.