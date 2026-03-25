< sekcia Zahraničie
Sídlom nového európskeho colného úradu bude francúzske mesto Lille
Autor TASR
Brusel/Lille 25. marca (TASR) - Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu v stredu vybrali francúzske mesto Lille za budúce sídlo nového Colného úradu EÚ (EUCA). Bude mať za úlohu koordinovať colné opatrenia a podporovať činnosti vnútroštátnych colných orgánov v celej EÚ, píše TASR.
Úrad by mal mať v budúcnosti približne 250 zamestnancov. O jeho sídlo súperilo deväť miest - Lige (Belgicko), Záhreb (Chorvátsko), Lille (Francúzsko), Rím (Taliansko), Haag (Holandsko), Varšava (Poľsko), Porto (Portugalsko), Bukurešť (Rumunsko) a Málaga (Španielsko).
V rámci dohodnutého postupu Rada EÚ a EP nezávisle od seba vybrali dve kandidátske mestá na základe posúdenia Európskej komisie. Vybrali si Lille a Rím a po ďalšom rozhodovaní uspelo francúzske mesto.
Zriadenie EUCA je súčasťou práce na reforme celkového colného rámca EÚ, aby sa mohol vyrovnať so značným tlakom vyplývajúcim zo zvýšených obchodných tokov, z fragmentovaných vnútroštátnych colných systémov, rýchleho nárastu elektronického obchodu a meniacej sa geopolitickej reality.
