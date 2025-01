Siedmy test systému Starship sa neskončil úspechom

Washington 17. januára (TASR) - V poradí siedmy skúšobný štart kozmickej lode Starship s nosnou raketou Super Heavy, určenou na pilotované lety na Mesiac, sa v noci na piatok (SEČ) skončil neúspechom. Podľa spravodajskej televízie CNN a agentúry AP o tom informovala americká súkromná spoločnosť SpaceX.



Štart sa uskutočnil zo štartovacej rampy vesmírnej základne SpaceX v Boca Chica v juhovýchodnom Texase vo štvrtok o 17.00 h miestneho času, píše TASR.



Z medializovaných správ vyplýva, že krátko po štarte - vo štvrtok neskoro večer (SEČ) - spoločnosť SpaceX stratila kontakt s kozmickou loďou, ktorá mala na palube desať makiet simulujúcich družice Starlink a ktoré mali poslúžiť na precvičenie ich vypúšťania



Nosná raketa Super Heavy sa však po štarte vrátila na odpaľovaciu rampu v areáli Boca Chica. Táto fáza dnešného testu sa preto považuje za úspech.



Podľa agentúry AP dnešná misia bola zatiaľ najzložitejším testovacím letom systému.



Spoločnosť SpaceX pre kozmickú loď Starship a jej nosič Super Heavy používa spoločný názov štartovací systém Starship. Je to plne znovupoužiteľný dopravný systém navrhnutý na dopravu posádky i nákladu na obežnú dráhu Zeme, Mesiac, Mars a ďalšie vzdialenejšie lokality. Podľa spoločnosti ide o dosiaľ najvýkonnejší systém schopný vyniesť do vesmíru až 150 ton nákladu.



Jediný úplne úspešný test systému Starship sa tak uskutočnil v októbri, keď sa nosná raketa Super Heavy vrátila na odpaľovaciu rampu, a to prostredníctvom jej zachytenia pomocou mechanických ramien, a kozmická loď uskutočnila aj naplánovaný let.



Pri šiestom testovacom lete - v novembri 2024 - síce loď vykonala požadovaný let, ale nosná raketa sa zrútila do vôd Mexického zálivu.



Všetky doterajšie testovacie lety boli bezposádkové. Loď spoločnosti SpaceX má v budúcnosti prepravovať až 100 ľudí alebo veľké množstvo nákladu a vybavenia.



Projekt SpaceX je dôležitý aj pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý si Starship vybral na pristátie svojich astronautov na Mesiaci v rámci programu Artemis. Návrat človeka na Mesiac je plánovaný na rok 2026.