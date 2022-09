Siemens: Únik oleja nie je dôvod na zastavenie dodávok cez Nord Stream

Berlín 2. septembra (TASR) - Únik oleja na turbíne plynovodu Nord Stream 1 nie je z technického hľadiska dôvodom na zastavenie prepravy plynu cez tento ropovod. Vyhlásila to v piatok nemecká firmy Siemens Energy, ktorá bežne obsluhuje turbíny tohto plynovodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruský energetický gigant Gazprom v piatok oznámil, že plynovod Nord Stream 1 do Nemecka, na ktorom sa mala cez víkend znovu obnoviť prevádzka, zostane uzavretý, kým nebude opravená turbína. Gazprom vo vyhlásení uviedol, že počas plánovanej trojdňovej údržby objavil na turbíne "úniky motorového oleja".



"Takéto zistenia nie sú technickým dôvodom na zastavenie prevádzky," uviedol Siemens vo vyhlásení. "Takéto úniky zvyčajne neovplyvňujú prevádzku turbíny a môžu byť na mieste utesnené," dodal Siemens.



Podľa Gazpromu turbína nemôže bezpečne fungovať, kým sa netesnosť neopraví. Neposkytol pritom žiadny časový rámec na obnovenie dodávok plynu.



Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltické more do Nemecka a zásobuje plynom aj ďalšie krajiny Európy, bežal len na 20 % kapacity ešte pred začiatkom trojdňovej údržby 31. augusta.



Kremeľ tvrdí, že dodávky plynu cez Nord Stream 1 sú obmedzené pre sankcie Európskej únie, ktoré blokujú vrátanie turbíny, ktorú spoločnosť Siemens opravovala vo svojej továrni v Kanade.



Nemecko, v ktorom sa spomínaná turbína v súčasnosti nachádza, zase z blokovania návratu turbíny obviňuje Rusko. Berlín pritom už skôr obvinil Moskvu z toho, že používa energie vrátane plynu ako zbraň, píše AFP.