Siemoniak: Ak Nemecko zruší hraničné kontroly, Poľsko tak urobí tiež

Varšava 21. júla (TASR) - Dočasné kontroly na hraniciach Poľska s Nemeckom budú pokračovať len dovtedy, kým ich bude vykonávať aj nemecká strana. Uviedol to poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak v pondelok počas tlačovej konferencie s nemeckým náprotivkom Alexandrom Dobrindtom na hraničnom priechode Polowce-Pieszczatka, informuje varšavský spravodajca TASR.



„Ak sa Nemecko rozhodne tieto kontroly zrušiť, my taktiež ukončíme ich vykonávanie,“ uviedol minister s tým, že ide o postoj premiéra Donalda Tuska.



Siemoniak vyzdvihol najmä efektivitu kontrol na poľsko-litovskej hranici, cez ktorú sa migranti alternatívne pokúšajú vstúpiť do Poľska, keďže Poľsko hranicu s Bieloruskom prísne stráži.



Minister zdôraznil, že poľské opatrenia majú zabrániť vstupu migrantov do Poľska a následne do ďalších krajín EÚ. V boji proti nelegálnej migrácii Poľsko využíva pohraničnú stráž, armádu, fyzické zábrany a elektronický dohľad. Podľa Siemoniaka dosahuje účinnosť ochrany hranice s Bieloruskom 98 percent.



Nemecký minister Dobrindt vyhlásil, že Nemecko podporuje poľské kontroly. „Podporujeme rozhodnutia, ktoré Poľsko prijalo v posledných týždňoch na zvýšenie ochrany hraníc,“ povedal a dodal, že vďaka nim deportujú nelegálnych migrantov aj cudzích prevádzačov.



Na zabezpečenie hranice s Bieloruskom Poľsko vynaložilo 2,6 miliardy zlotých (610 miliónov eur) a nasadilo 11.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Minister zároveň zdôraznil, že sloboda pohybu a absencia vnútorných hraníc sú jednými z najväčších hodnôt Európskej únie.



Siemoniak pripomenul aj nedávne rokovania na nemeckom vrchu Zugspitze, kde sa stretli ministri vnútra niekoľkých členských štátov EÚ vrátane Nemecka, Rakúska, Francúzska, Dánska a Česka. Spoločne podpísali deklaráciu o potrebe rozhodného boja proti nelegálnej migrácii, ktorý podporila aj Európska komisia.











