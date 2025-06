Siemoniak: Ochrancovia hraníc nech vstúpia do pohraničnej stráže

Varšava 30. júna (TASR) - Poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak v pondelok vyzval všetkých, ktorí chcú brániť poľské hranice, aby sa prihlásili do služby v pohraničnej stráži. Zdôraznil, že ministerstvo nevykonáva žiadnu spoluprácu so samozvanými pohraničnými občianskymi hliadkami, ktorých aktivity označil za provokácie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa Siemoniaka je pohraničná stráž pripravená prijať nových členov, pričom aktuálne ponúka 1500 nových miest. Tí, ktorí spĺňajú kritériá, budú podľa ministra vítaní. Zároveň ostro kritizoval tých, ktorí sa pokúšajú vytvárať konflikty alebo provokácie voči uniformovaným príslušníkom. V prípadoch porušenia zákona budú podľa neho konať príslušné orgány.



Na poľsko-nemeckej hranici začali v uplynulom období pôsobiť samozvané dobrovoľnícke hliadky, ktoré nezákonne kontrolujú vozidlá a blokujú dopravu pod zámienkou hľadania migrantov. Dôvodom má byť neriešenie nelegálnej migrácie zo strany štátnych orgánov.



Opozičný poslanec Mariusz Blaszczak (PiS) uviedol, že západná hranica Poľska prestáva existovať, keďže migranti sú podľa neho pravidelne posielaní z Nemecka do Poľska. Podobne sa vyjadril aj podpredseda Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederácia), podľa ktorého poľská strana migrantov nedostatočne preveruje.



Siemoniak v tejto súvislosti poukázal na pokles počtu osôb podliehajúcich návratu v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Zároveň kritizoval prístup bývalej vlády, ktorý podľa neho umožnil vytvorenie migračnej trasy cez Poľsko.



Minister upozornil, že vďaka posilneniu ochrany na poľsko-bieloruskej hranici sa situácia v tomto regióne zlepšila, no problém sa presunul na hranicu s Litvou. Siemoniak zároveň informoval o rokovaniach s ministrami vnútra z Fínska, Estónska, Litvy a Lotyšska o spoločnom postupe voči nelegálnej migrácii.











