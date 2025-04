Siemoniak: Poľsko bude brať útoky Bieloruska na migrantov za agresiu

Varšava 14. apríla (TASR) - Poľsko bude považovať účasť bieloruských zložiek na útokoch migrantov na hranici s Poľskom za akt agresie zo strany Bieloruska. Podľa agentúry PAP to v pondelok vyhlásil minister vnútra Tomasz Siemoniak v reakcii na incident, pri ktorom bieloruský uniformovaný príslušník hádzal kamene na poľských pohraničníkov, informuje spravodajca TASR.



Na zverejnenom videu vidieť skupinu desiatok osôb pokúšajúcich sa narušiť hraničné zabezpečenie. Medzi nimi bol aj príslušník bieloruskej služby, ktorý aktívne útočil na poľské zložky. Siemoniak označil takýto incident za výnimočný a varoval, že prekročenie určitej hranice bude Poľsko považovať za útok bieloruského štátu.



Minister zdôraznil, že od začiatku hybridnej agresie v roku 2021 sa vyskytli viaceré incidenty, no účasť bieloruských ozbrojených zložiek bola v poslednom období menej zreteľná. Teraz však podľa neho bieloruskí funkcionári opäť priamo provokujú a zasahujú do diania na hranici.



Na ochranu východnej hranice Poľska je nasadených 11.000 príslušníkov poľských bezpečnostných zložiek a armády. Hranicu chráni aj fyzická a elektronická bariéra v hodnote 2,6 miliardy zlotých (610 miliónov eur). V súčasnosti platí aj dočasné obmedzenie možnosti požiadať o azyl, ktoré môže byť predĺžené až na 120 dní. Krízová situácia na hranici s Bieloruskom trvá od roku 2021.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)