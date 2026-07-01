< sekcia Zahraničie
Siemoniak: Rusko môže chcieť zvýšiť napätie medzi Poľskom a Ukrajinou
Minister povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku.
Autor TASR
Varšava 1. júla (TASR) - Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na vyvolávanie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. V stredu to pre rozhlasovú stanicu RMF FM uviedol poľský minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry Reuters.
Minister povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku. Ich súčasťou sú aktivity, ktoré na internete zvyšujú dosah sporov a ovplyvňujú verejnú diskusiu.
Siemoniak označil za reálne aj scenáre provokácií namierených proti Ukrajincom žijúcim v Poľsku, ktoré by mohli ďalej vyostriť napätie v spoločnosti. „Snom Ruska, snom ruských služieb, bolo a je čo najväčšie napätie medzi Poľskom a Ukrajinou,“ povedal.
Dodal, že bezpečnostné zložky sledujú zvýšený záujem ľudí spojených s ruskými tajnými službami o rôzne objekty, ktoré sú dôležité z poľsko-ukrajinského hľadiska. Podľa neho nejde len o vojenské zariadenia, kritickú infraštruktúru či miesta zapojené do podpory Ukrajiny, ale aj o humanitárne organizácie.
Minister zdôraznil, že úrady neriešia konkrétnu bezprostrednú hrozbu, no musia počítať s pokusmi Ruska využiť súčasné napätie. Zároveň upozornil, že západné spravodajské služby sa obávajú možných ruských hybridných, prípadne aj priamych útokov proti Poľsku a pobaltským štátom, pričom bezpečnostné zložky musia zohľadňovať rôzne scenáre. „Rusko má zásobu takýchto operácií a pripravuje si ich,“ povedal Siemoniak.
Vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom sa zhoršili po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil minulý mesiac čestný titul Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) jednej z vojenských jednotiek. Toto rozhodnutie vyvolalo v Poľsku ostrú kritiku pre účasť bojovníkov UPA na Volynskom masakre v rokoch 1943 až 1944. V reakcii na to prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
Minister povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku. Ich súčasťou sú aktivity, ktoré na internete zvyšujú dosah sporov a ovplyvňujú verejnú diskusiu.
Siemoniak označil za reálne aj scenáre provokácií namierených proti Ukrajincom žijúcim v Poľsku, ktoré by mohli ďalej vyostriť napätie v spoločnosti. „Snom Ruska, snom ruských služieb, bolo a je čo najväčšie napätie medzi Poľskom a Ukrajinou,“ povedal.
Dodal, že bezpečnostné zložky sledujú zvýšený záujem ľudí spojených s ruskými tajnými službami o rôzne objekty, ktoré sú dôležité z poľsko-ukrajinského hľadiska. Podľa neho nejde len o vojenské zariadenia, kritickú infraštruktúru či miesta zapojené do podpory Ukrajiny, ale aj o humanitárne organizácie.
Minister zdôraznil, že úrady neriešia konkrétnu bezprostrednú hrozbu, no musia počítať s pokusmi Ruska využiť súčasné napätie. Zároveň upozornil, že západné spravodajské služby sa obávajú možných ruských hybridných, prípadne aj priamych útokov proti Poľsku a pobaltským štátom, pričom bezpečnostné zložky musia zohľadňovať rôzne scenáre. „Rusko má zásobu takýchto operácií a pripravuje si ich,“ povedal Siemoniak.
Vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom sa zhoršili po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil minulý mesiac čestný titul Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) jednej z vojenských jednotiek. Toto rozhodnutie vyvolalo v Poľsku ostrú kritiku pre účasť bojovníkov UPA na Volynskom masakre v rokoch 1943 až 1944. V reakcii na to prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie.