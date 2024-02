Siemoniak: V politike Ruska voči Ukrajine sa nič nezmenilo

Varšava/Ľvov 7. februára (TASR) - Koordinátor poľských bezpečnostných služieb Tomasz Siemoniak v stredu vyhlásil, že Moskva nezmenila plány invázie na Ukrajinu, čo sa ukazuje na najnovšej vlne ruských útokov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Rusko podniklo v stredu ráno masívny vzdušný útok na Ukrajinu a použilo riadené strely vypálené z lietadiel. Letecký poplach bol vyhlásený po celej krajine. Jedna zo striel smerovala aj k Poľsku.



Šéf Ľvovskej oblastnej vojenskej správy Maxym Kozyckyj neskôr v stredu dopoludnia oznámil, že ruská strela po zmene smeru letela ku Ľvovu. Mesto leží len 65 kilometrov od hranice s Poľskom. Siemoniak pre poľský rozhlas povedal, že tento útok na Ukrajinu ukázal, že v ruskej politike sa nič nezmenilo.



"Ak si niekto myslel, že príde určité zmiernenie..., nič také sa nedeje. Vojna pokračuje a nič sa nemení," uviedol. Podľa neho je potrebná celosvetová podpora, ktorá pomôže ukončiť túto vojnu.



"Malo by to byť pre Západ ponaučenie: pomáhajme Ukrajine, hlasujte v USA za pomoc Ukrajine, pretože koniec tejto vojny nie je na dohľad. Pomáhať Ukrajine je v záujme slobodného sveta a Rusko nám to brutálne pripomína," vyhlásil.



Pripomenul, že Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl (DORSZ) už informovalo verejnosť, že proti týmito nebezpečenstvám robí príslušné opatrenia.



"Možno použiť slovo ´obvyklé´, pretože je to ďalšia situácia tohto druhu, keď je na obranu poľského vzdušného priestoru aktivovaný poľský systém protivzdušnej obrany... a aj spojenecké systémy," vysvetlil Siemoniak.