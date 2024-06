Siemoniak:Tlak migrantov na poľsko-bieloruskej hranici sa zdvojnásobil

Varšava 4. júna (TASR) - Tlak migrantov na poľsko-bieloruskej hranici sa od minulého roka zdvojnásobil, povedal v utorok poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak. Označil to za politické rozhodnutie Minska a Moskvy s tým, že 90 percent narušiteľov má ruské víza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Oba režimy ich cynicky využívajú ako prvok útoku na Poľsko," povedal Siemoniak pre Poľský rozhlas.



V pondelok večer jeden z pracovníkov poľskej pohraničnej stráže utrpel zranenia po tom, ako ho agresívny dav ľudí na druhej strane hranice udrel dreveným polenom. Incident sa odohral neďaleko obce Bialowieža v blízkosti hranice s Bieloruskom. Strážcu hospitalizovali a je mimo ohrozenia života, oznámila pohraničná stráž.



Minister informoval, že dôjde k zmenám. "Budú nasadené jednotky poriadkovej polície a pohraničná stráž a vojaci budú vycvičení na zvládanie agresívnych davov. Nedovolíme, aby sa poľskí vojaci stali terčom brutálnych aktov agresie," povedal Siemoniak.



Minulý utorok migrant, ktorý sa pokúšal prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, dobodal poľského vojaka, ktorý bol po útoku vo vážnom stave.



Množstvo pokusov o nelegálne prekročenie hraníc z Bieloruska do Poľska v uplynulých mesiacoch narástlo, pričom agentúra AP píše až o 400 pokusoch denne.



Poľská hraničná stráž kritizuje stúpajúce agresívne správanie niektorých migrantov na bieloruskej strane. Na internete zverejnili videá, na ktorých niektorí z nich hádžu spoza plota na poľských vojakov kamene, polená a dokonca horiace drevo.



Orgány EÚ už niekoľko rokov obviňujú autoritárskeho bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že migráciu využíva ako zbraň a láka ľudí do svojej krajiny, aby našli jednoduchší vstup do Únie ako nebezpečnejšie trasy cez Stredozemné more.