Šiestačka v Maďarsku bodla nožom spolužiačku, odviezli ju do nemocnice

Budapešť 29. apríla (TASR) - Vážne poranenia spôsobila v pondelok v severomaďarskej obci Bőny šiestačka svojej spolužiačke, ktorú bodla nožom do chrbta v oblasti srdca. Záchranári ju v kritickom stave previezli vrtuľníkom do nemocnice v Győri, kde ju lekári operovali a teraz sa nachádza v stabilizovanom stave. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia Rábsko-mošonsko-šopronskej stolice na tlačovej konferencii popoludní uviedla, že 12-ročná útočníčka po vyučovacej hodine bodla spolužiačku 20 centimetrov dlhým nožom do chrbta, následne ho vytiahla a hodila na zem.



Šiestačka si nôž priniesla z domu a mala ho schovaný v školskej lavici. V čase incidentu už väčšina žiakov nebola v triede.



Polícia potvrdila, že dievča si viedlo zoznam mien svojich spolužiakov. Tých, ktorých sa žiačka chystala zabiť, mala označených červenou farbou.



Útočníčka je podľa predstaviteľky stoličnej polície Ágnes Nagyovej dobrou žiačkou a tichým dieťaťom. Motív činu preveruje polícia v rámci trestného konania, ktoré vzhľadom na vek dieťaťa prebieha za prítomnosti zákonných zástupcov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)