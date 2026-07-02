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Šiesti biskupi FSSPX sú vyobcovaní z cirkvi, Vatikán varuje veriacich
„Varujeme duchovných i laických veriacich, aby sa nepridávali ku schizme FSSPX, inak na seba uvalia automatickú exkomunikáciu,“ píše sa v hlavnom dokumente Dikastéria pre náuku viery.
Autor TASR
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Vatikán 2. júla (TASR) - Všetci štyria novovysvätení biskupi tradicionalistického Kňazského bratstva svätého Pia X. (FSSPX) aj obaja ich svätitelia sa po stredajšej vysviacke vo švajčiarskom Écône, ku ktorej došlo proti vôli pápeža, sami automaticky vyobcovali z cirkvi. Uvádza sa to v dokumente Dikastéria pre náuku viery zverejnenom vo štvrtok, píše TASR s odvolaním sa na Vatican News.
V dokumente dikastéria sa píše, že noví biskupi Pascal Schreiber (Švajčiarsko), Michael Goldade (USA), Michel Poinsinet de Sivry a Marc Hanappier (obaja Francúzsko), ako aj ich svätitelia biskupi FSSPX Alfonso de Galarreta a Bernard Fellay sa týmto dopustili rozkolníckeho činu.
„Varujeme duchovných i laických veriacich, aby sa nepridávali ku schizme FSSPX, inak na seba uvalia automatickú exkomunikáciu,“ píše sa v hlavnom dokumente Dikastéria pre náuku viery.
Priložená nóta pokračuje tým, že od čias pápeža Pavla VI. až po nedávne rozhovory na pôde dikastéria sa ukázali ako márne pokusy priviesť stúpencov FSSPX k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
„Posvätní služobníci patriaci ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. sú v schizme, a preto ich treba považovať za schizmatikov,“ vyhlásilo dikastérium. Čo sa týka laikov, za exkomunikovaných sa podľa dikastéria považujú tí, ktorá sa „formálne hlásia“ k FSSPX. Vatikán tiež upozornil, že kňazi FSSPX od tohto okamihu vysluhujú sviatosti nedovolene a spovede i sobáše u nich sú neplatné.
Pápež Lev XIV. dva dni pred plánovanou vysviackou v Écône vydal vyhlásenie, ktoré malo na poslednú chvíľu odhovoriť FSSPX od tohto kroku. Pápežova posledná výzva na zachovanie jednoty prišla v čase, keď sa v Écône konali kňazské a diakonské vysviacky a veriaci sa schádzali na očakávané biskupské svätenia.
Generálny predstavený FSSPX Davide Pagliarani na pápežovu výzvu v utorok odpovedal, že bratstvo nemá v úmysle oddeliť sa od Ríma, a naďalej žiadal o pápežov súhlas s vysviackou. Ten však FSSPX nedostalo a v stredu aj tak pristúpilo k plánovaným sväteniam. Na obrade sa zúčastnili stovky kňazov a rehoľníkov a okolo 10.000 veriacich.
FSSPX založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre, podľa ktorého sa bratstvu hovorí aj „lefebvristi“. FSSPX si dalo za cieľ zachovávať slávenie tradičnej latinskej liturgie, odmietajúc tiež zmeny v doktrinálnom prístupe po Druhom vatikánskom koncile. Po tom, čo Lefebvre nedokázal s Vatikánom dosiahnuť dohodu o vysvätení svojho nástupcu-biskupa pre FSSPX, sa ako 82-ročný rozhodol spolu s brazílskym biskupom Antôniom de Castro Mayerom vysvätiť aj bez pápežského povolenia 30. júna 1988 štyroch biskupov. Všetci šiesti priamo zúčastnení vtedy upadli podľa motu proprio vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. do automatickej exkomunikácie. Lefebvre sa odvolával na to, že k tomuto kroku ho donútila vieroučná a liturgická núdza v cirkvi, a teda exkomunikácia je neplatná.
Exkomunikáciu štyroch biskupov FSSPX sňal v roku 2009 pápež Benedikt XVI. s tým, že u kňazov ju nebolo treba rušiť, keďže exkomunikovaní nikdy neboli. Ich status však ostal sporný, hoci im pápež František neskôr dal oprávnenie spovedať a s dovolením diecéznych biskupov aj sobášiť.
Rovnaký argument pre svätenia biskupov ako Lefebvre v roku 1988 teraz použilo FSSPX aj za generálneho predstaveného Pagliaraniho. Ten sa v uplynulých mesiacoch okrem toho opakovane sťažoval, že pápež neodpovedal na jeho žiadosti o audienciu, aby prediskutovali možnosť vysvätenia nových biskupov.
FSSPX prevádzkuje celkovo päť seminárov v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Austrálii. Na celom svete má vyše 700 kňazov, ktorí slúžia tradičné latinské omše dovedna na približne 800 miestach. Na Slovensku má FSSPX štyri kaplnky - v Prešove, Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trnave.
V dokumente dikastéria sa píše, že noví biskupi Pascal Schreiber (Švajčiarsko), Michael Goldade (USA), Michel Poinsinet de Sivry a Marc Hanappier (obaja Francúzsko), ako aj ich svätitelia biskupi FSSPX Alfonso de Galarreta a Bernard Fellay sa týmto dopustili rozkolníckeho činu.
„Varujeme duchovných i laických veriacich, aby sa nepridávali ku schizme FSSPX, inak na seba uvalia automatickú exkomunikáciu,“ píše sa v hlavnom dokumente Dikastéria pre náuku viery.
Priložená nóta pokračuje tým, že od čias pápeža Pavla VI. až po nedávne rozhovory na pôde dikastéria sa ukázali ako márne pokusy priviesť stúpencov FSSPX k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
„Posvätní služobníci patriaci ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. sú v schizme, a preto ich treba považovať za schizmatikov,“ vyhlásilo dikastérium. Čo sa týka laikov, za exkomunikovaných sa podľa dikastéria považujú tí, ktorá sa „formálne hlásia“ k FSSPX. Vatikán tiež upozornil, že kňazi FSSPX od tohto okamihu vysluhujú sviatosti nedovolene a spovede i sobáše u nich sú neplatné.
Pápež Lev XIV. dva dni pred plánovanou vysviackou v Écône vydal vyhlásenie, ktoré malo na poslednú chvíľu odhovoriť FSSPX od tohto kroku. Pápežova posledná výzva na zachovanie jednoty prišla v čase, keď sa v Écône konali kňazské a diakonské vysviacky a veriaci sa schádzali na očakávané biskupské svätenia.
Generálny predstavený FSSPX Davide Pagliarani na pápežovu výzvu v utorok odpovedal, že bratstvo nemá v úmysle oddeliť sa od Ríma, a naďalej žiadal o pápežov súhlas s vysviackou. Ten však FSSPX nedostalo a v stredu aj tak pristúpilo k plánovaným sväteniam. Na obrade sa zúčastnili stovky kňazov a rehoľníkov a okolo 10.000 veriacich.
FSSPX založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre, podľa ktorého sa bratstvu hovorí aj „lefebvristi“. FSSPX si dalo za cieľ zachovávať slávenie tradičnej latinskej liturgie, odmietajúc tiež zmeny v doktrinálnom prístupe po Druhom vatikánskom koncile. Po tom, čo Lefebvre nedokázal s Vatikánom dosiahnuť dohodu o vysvätení svojho nástupcu-biskupa pre FSSPX, sa ako 82-ročný rozhodol spolu s brazílskym biskupom Antôniom de Castro Mayerom vysvätiť aj bez pápežského povolenia 30. júna 1988 štyroch biskupov. Všetci šiesti priamo zúčastnení vtedy upadli podľa motu proprio vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. do automatickej exkomunikácie. Lefebvre sa odvolával na to, že k tomuto kroku ho donútila vieroučná a liturgická núdza v cirkvi, a teda exkomunikácia je neplatná.
Exkomunikáciu štyroch biskupov FSSPX sňal v roku 2009 pápež Benedikt XVI. s tým, že u kňazov ju nebolo treba rušiť, keďže exkomunikovaní nikdy neboli. Ich status však ostal sporný, hoci im pápež František neskôr dal oprávnenie spovedať a s dovolením diecéznych biskupov aj sobášiť.
Rovnaký argument pre svätenia biskupov ako Lefebvre v roku 1988 teraz použilo FSSPX aj za generálneho predstaveného Pagliaraniho. Ten sa v uplynulých mesiacoch okrem toho opakovane sťažoval, že pápež neodpovedal na jeho žiadosti o audienciu, aby prediskutovali možnosť vysvätenia nových biskupov.
FSSPX prevádzkuje celkovo päť seminárov v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Austrálii. Na celom svete má vyše 700 kňazov, ktorí slúžia tradičné latinské omše dovedna na približne 800 miestach. Na Slovensku má FSSPX štyri kaplnky - v Prešove, Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trnave.