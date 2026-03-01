Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ôsmi mŕtvi po iránskom raketovom útoku na centrálny Izrael

Teherán - Dym stúpa na oblohe po útoku v Teheráne v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Bejt Šemeš 1. marca (TASR) - Najmenej ôsmich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.

Záchranári najprv informovali, že pri priamom zásahu v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš zomreli štyri ľudia a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia. Následne oznámili, že sa počet obetí zvýšil na šesť a neskôr na osem. Najmenej dvaja ľudia sú vo vážnom stave.

Armáda vyslala na miesto pátracie a záchranné zložky spoločne s vrtuľníkom, ktorý má pomôcť s evakuáciou zranených. Internetom kolujú snímky a videá zachytávajúce miesto výbuchu.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva podľa denníka Le Monde oznámilo, že od začiatku útokov na Irán bolo v Izraeli hospitalizovaných 456 ľudí, pričom 86 zostáva v nemocnici, niektorí na jednotke intenzívnej starostlivosti.
.

