Ôsmi mŕtvi po iránskom raketovom útoku na centrálny Izrael
Autor TASR,aktualizované
Bejt Šemeš 1. marca (TASR) - Najmenej ôsmich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
Záchranári najprv informovali, že pri priamom zásahu v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš zomreli štyri ľudia a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia. Následne oznámili, že sa počet obetí zvýšil na šesť a neskôr na osem. Najmenej dvaja ľudia sú vo vážnom stave.
Armáda vyslala na miesto pátracie a záchranné zložky spoločne s vrtuľníkom, ktorý má pomôcť s evakuáciou zranených. Internetom kolujú snímky a videá zachytávajúce miesto výbuchu.
Izraelské ministerstvo zdravotníctva podľa denníka Le Monde oznámilo, že od začiatku útokov na Irán bolo v Izraeli hospitalizovaných 456 ľudí, pričom 86 zostáva v nemocnici, niektorí na jednotke intenzívnej starostlivosti.
