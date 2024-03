Šiesti nezvestní po páde mosta v Baltimore sú považovaní za mŕtvych

Prečítajte si aj: PÁD MOSTA V BALTIMORE: Loď varovala pred možným nárazom

Baltimore 27. marca (TASR) - Záchranári v utorok po zotmení odvolali pátranie po šiestich ľuďoch, ktorí sú nezvestní po zrútení mosta v meste Baltimore na východe USA.Pravdepodobnosť, že sa tieto osoby ešte podarí nájsť živé, je nízka, doplnil kontraadmirál pobrežnej stráže Shannon Gilreath s odvolaním sa na časový odstup od nehody a nízku teplotu vody.Gilreathovo vyjadrenie priniesla agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.K zrúteniu mosta Key Bridge došlo v utorok, keď do jedného z jeho pilierov v čase okolo 01.30 h miestneho času (06.30 h SEČ) narazila kontajnerová loď. Most sa následne zrútil do rieky Patapsco.V čase nešťastia bolo na moste osem ľudí, dvoch z nich zachránili z vody, šiesti sú naďalej nezvestní.Podľa posádky mala loď problém s pohonom a potvrdil to aj guvernér štátu Maryland Wes Moore, podľa ktorého predbežné vyšetrovanie naznačuje nehodu. Dodal, že nezvestnými sú stavební robotníci, ktorí na moste opravovali výmoly na ceste.Moore avizoval, že most bude postavený nanovo, ale tak, aby uchoval pamiatku na ľudí, ktorých životy táto tragédia ovplyvnila. Prezident USA Joe Biden vyhlásil, že federálna vláda uhradí celé náklady na prestavbu mosta a obnovenie prevádzky miestneho prístavu.