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Šiesty víkend po sebe sa konali protesty za lepšie verejné služby
Organizátori odhadli počet účastníkov na 150.000, zatiaľ čo ministerstvo vnútra ich napočítalo 82.500 (minulú sobotu 106.000 účastníkov).
Autor TASR
Paríž 21. novembra (TASR) — Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu - šiesty víkend po sebe - do ulíc francúzskych miest, aby protestovali za zlepšenie verejných služieb a vyjadrili nespokojnosť s rastúcimi životnými nákladmi a sociálnou nerovnosťou. Účasť však bola nižšia ako pred týždňom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Organizátori odhadli počet účastníkov na 150.000, zatiaľ čo ministerstvo vnútra ich napočítalo 82.500 (minulú sobotu 106.000 účastníkov).
Počet demonštrantov tak postupne klesá. Kým počas prvého kola protestov konaných 17. októbra ich podľa organizátorov prišlo 800.000, minulý týždeň ich bolo len 200.000.
Protestné hnutie sa začalo v polovici septembra, keď študenti stredných škôl požadovali lepšie podmienky na vzdelávanie. Postupne prerástlo do celoštátneho hnutia proti zdražovaniu, nedostatočnej úrovni verejných služieb a policajnému násiliu, ktoré sa rozšírilo aj do ďalších európskych krajín.
V Paríži sa v sobotu tisíce ľudí zhromaždili na Námestí republiky, odkiaľ sa vydali do východnej časti mesta. Medzi účastníkmi boli zástupcovia odborov, ľavicových strán, študentských organizácií aj hnutia Žlté vesty, ktoré si pripomína ôsme výročie svojho vzniku. Demonštranti upozorňovali na zhoršovanie stavu verejných služieb vrátane zdravotníctva a školstva.
Na jednom mieste rozostavili náhrobné kamene symbolizujúce koniec verejných služieb vrátane sociálneho zabezpečenia a vzdelávania. Demonštranti niesli ručne vyrobené transparenty; na jednom bol nápis „Nie povoleniu zabíjať“, čo bola narážka na zákon posilňujúci ochranu príslušníkov bezpečnostných zložiek pri použití zbrane, ktorý v piatok prijal francúzsky parlament.
Protesty sa väčšinou zaobišli bez násilia, na niektorých miestach však došlo k potýčkam. Demonštranti sa pokúšali zhromažďovať v zakázaných zónach, podpaľovali vozidlá a kontajnery, pričom polícia použila slzotvorný plyn. Do 18.00 h ministerstvo vnútra evidovalo 144 zadržaných.
Podľa údajov AFP založených na svedectvách, informáciách od právnikov obetí a záznamoch mimovládnych organizácií utrpelo od začiatku protestov v dôsledku zásahov bezpečnostných zložiek vážne zranenia najmenej 31 ľudí. Úrady oficiálny počet zranených nezverejnili.
Odbory a aktivisti avizovali pokračovanie protestov aj v nasledujúcich týždňoch.
Organizátori odhadli počet účastníkov na 150.000, zatiaľ čo ministerstvo vnútra ich napočítalo 82.500 (minulú sobotu 106.000 účastníkov).
Počet demonštrantov tak postupne klesá. Kým počas prvého kola protestov konaných 17. októbra ich podľa organizátorov prišlo 800.000, minulý týždeň ich bolo len 200.000.
Protestné hnutie sa začalo v polovici septembra, keď študenti stredných škôl požadovali lepšie podmienky na vzdelávanie. Postupne prerástlo do celoštátneho hnutia proti zdražovaniu, nedostatočnej úrovni verejných služieb a policajnému násiliu, ktoré sa rozšírilo aj do ďalších európskych krajín.
V Paríži sa v sobotu tisíce ľudí zhromaždili na Námestí republiky, odkiaľ sa vydali do východnej časti mesta. Medzi účastníkmi boli zástupcovia odborov, ľavicových strán, študentských organizácií aj hnutia Žlté vesty, ktoré si pripomína ôsme výročie svojho vzniku. Demonštranti upozorňovali na zhoršovanie stavu verejných služieb vrátane zdravotníctva a školstva.
Na jednom mieste rozostavili náhrobné kamene symbolizujúce koniec verejných služieb vrátane sociálneho zabezpečenia a vzdelávania. Demonštranti niesli ručne vyrobené transparenty; na jednom bol nápis „Nie povoleniu zabíjať“, čo bola narážka na zákon posilňujúci ochranu príslušníkov bezpečnostných zložiek pri použití zbrane, ktorý v piatok prijal francúzsky parlament.
Protesty sa väčšinou zaobišli bez násilia, na niektorých miestach však došlo k potýčkam. Demonštranti sa pokúšali zhromažďovať v zakázaných zónach, podpaľovali vozidlá a kontajnery, pričom polícia použila slzotvorný plyn. Do 18.00 h ministerstvo vnútra evidovalo 144 zadržaných.
Podľa údajov AFP založených na svedectvách, informáciách od právnikov obetí a záznamoch mimovládnych organizácií utrpelo od začiatku protestov v dôsledku zásahov bezpečnostných zložiek vážne zranenia najmenej 31 ľudí. Úrady oficiálny počet zranených nezverejnili.
Odbory a aktivisti avizovali pokračovanie protestov aj v nasledujúcich týždňoch.