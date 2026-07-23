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Sieť britských galérií Tate povedie kurátorka Jessica Morganová
Morganová, ktorú do funkcie vymenoval medzičasom už bývalý britský premiér Keir Starmer, bude spravovať štyri galérie: Tate Modern a Tate Britain v Londýne, ako aj Tate Liverpool a Tate St Ives.
Autor TASR
Londýn 23. júla (TASR) - Za riaditeľku britskej siete galérií Tate Gallery bola vymenovaná kurátorka Jessica Morganová, ktorá sa do tejto inštitúcie vracia po viac ako desiatich rokoch, informoval denník Guardian, píše TASR.
Morganová vo funkcii vystrieda Mariu Balshawovú, ktorá sa v roku 2017 stala prvou ženou na poste riaditeľa Tate. Balshawová viedla túto inštitúciu deväť rokov, pričom vytvorila plán výstav, ktorého súčasťou bola napríklad aj expozícia britského filmára a umelca Stevea McQueena.
Výstava nazvaná Steve McQueen's Year 3 bola súborom spoločných fotografií žiakov tretích tried základných škôl z celého Londýna. V rámci projektu McQueen nasnímal 76.000 detí vo veku sedem a osem rokov, ktoré reprezentujú pospolitosť a rozmanitosť, ale aj budúcnosť Londýna.
Morganová, ktorú do funkcie vymenoval medzičasom už bývalý britský premiér Keir Starmer, bude spravovať štyri galérie: Tate Modern a Tate Britain v Londýne, ako aj Tate Liverpool a Tate St Ives.
V minulosti Morganová pripravila v Tate viacero pozoruhodných výstav a zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji jeho medzinárodnej zbierky moderného a súčasného umenia. V súčasnosti vedie newyorskú nadáciu Dia Art Foundation. V minulosti zastávala vedúce pozície aj v Inštitúte súčasného umenia v Bostone a Múzeu súčasného umenia v Chicagu. Pôsobí tiež v poradných orgánoch viacerých medzinárodných inštitúcií v krajinách ako India, Thajsko, Španielsko či Nemecko.
Do funkcie v Tate nastúpi Morganová 1. januára 2027. Dovtedy bude sieť galérií viesť zástupkyňa riaditeľa a šéfka Tate Modern Karin Hindsboová.
Morganovej vymenovanie prichádza po niekoľkých ťažkých rokoch pre inštitúciu, ktoré boli poznačené protestnými akciami, prepúšťaním jej zamestnancov a klesajúcim počtom návštevníkov. Britské národné múzeá vo všeobecnosti naďalej čelia pretrvávajúcim problémom s financovaním.
Morganová vo funkcii vystrieda Mariu Balshawovú, ktorá sa v roku 2017 stala prvou ženou na poste riaditeľa Tate. Balshawová viedla túto inštitúciu deväť rokov, pričom vytvorila plán výstav, ktorého súčasťou bola napríklad aj expozícia britského filmára a umelca Stevea McQueena.
Výstava nazvaná Steve McQueen's Year 3 bola súborom spoločných fotografií žiakov tretích tried základných škôl z celého Londýna. V rámci projektu McQueen nasnímal 76.000 detí vo veku sedem a osem rokov, ktoré reprezentujú pospolitosť a rozmanitosť, ale aj budúcnosť Londýna.
Morganová, ktorú do funkcie vymenoval medzičasom už bývalý britský premiér Keir Starmer, bude spravovať štyri galérie: Tate Modern a Tate Britain v Londýne, ako aj Tate Liverpool a Tate St Ives.
V minulosti Morganová pripravila v Tate viacero pozoruhodných výstav a zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji jeho medzinárodnej zbierky moderného a súčasného umenia. V súčasnosti vedie newyorskú nadáciu Dia Art Foundation. V minulosti zastávala vedúce pozície aj v Inštitúte súčasného umenia v Bostone a Múzeu súčasného umenia v Chicagu. Pôsobí tiež v poradných orgánoch viacerých medzinárodných inštitúcií v krajinách ako India, Thajsko, Španielsko či Nemecko.
Do funkcie v Tate nastúpi Morganová 1. januára 2027. Dovtedy bude sieť galérií viesť zástupkyňa riaditeľa a šéfka Tate Modern Karin Hindsboová.
Morganovej vymenovanie prichádza po niekoľkých ťažkých rokoch pre inštitúciu, ktoré boli poznačené protestnými akciami, prepúšťaním jej zamestnancov a klesajúcim počtom návštevníkov. Britské národné múzeá vo všeobecnosti naďalej čelia pretrvávajúcim problémom s financovaním.