Sieťou X sa šíri najviac dezinformácií, vyplýva z analýzy EÚ

Brusel 26. septembra (TASR) - Sociálna sieť X, predtým známa ako Twitter, obsahuje najviac dezinformácií zo všetkých skúmaných sociálnych sietí. Vyplýva to z analýzy Európskej únie založenej aj na dátach zo Slovenska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pilotná analýza šírenia dezinformácií na sociálnych sieťach trvala tri mesiace a EÚ v nej použila dáta zo Slovenska, Španielska a Poľska. Ukázalo sa v nej, že sieť X nespĺňa podmienky kódexu EÚ proti šíreniu dezinformácií, oznámila podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová. Tento Kódex podpísali napríklad spoločnosti Meta, Google či TikTok.



Twitter sa v roku 2018 k dobrovoľnému kódexu taktiež prihlásil. Túto platformu však vlani v októbri odkúpil podnikateľ Elon Musk, ktorý ju premenoval na X, a od kódexu odstúpil.



Časti tohto dobrovoľného kódexu sú súčasťou nových právnych predpisov EÚ známych ako zákon o digitálnych službách (DSA), pripomína AFP. Tieto predpisy vstúpili do platnosti minulý mesiac. V prípade ich porušenia hrozia spoločnostiam pokuty až do výšky šiestich percent celosvetového obratu.



Jourová dodala, že EÚ začala pracovať aj na bezpečnostných opatreniach, ktoré majú zabrániť masívnemu šíreniu dezinformácií prostredníctvom generatívnej umelej inteligencie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na budúci rok v júni. Čoskoro sa má stretnúť so zástupcami spoločnosti OpenAI, ktorá stojí za platformou ChatGPT.



EÚ sa snaží obmedziť šírenie dezinformácií najmä od začiatku vojny na Ukrajine, odkedy sa zvýšilo povedomie o tom, ako sa Rusko pokúša ovplyvniť európsku verejnú mienku.