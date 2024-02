Úrad USA: V Afganistane pokračujú hrozby teroristických skupín

Kábul 1. februára (TASR) - Viac ako dva roky od návratu hnutia Taliban k moci v Afganistane naďalej pretrvávajú hrozby teroristických skupín. Vyplýva to zo správy Úradu osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) zverejnenej vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Správa zmieňuje extrémistické organizácie ako Islamský štát (IS), pakistanskú odnož Talibanu či teroristickú sieť al-Káida.



V minulosti sa bašty IS nachádzali v pakistanskej pohraničnej oblasti. IS sa zameriava predovšetkým na Hazárov, šiitsku menšinu, ktorá má "minimálnu ochranu" od vládnuceho Talibanu, uvádza sa v správe SIGAR-u.



IS sa na začiatku januára prihlásila k zodpovednosti za samovražedný bombový útok v Iráne, ktorý si vyžiadal takmer 100 obetí na životoch. Išlo o najtragickejší teroristický útok od vzniku Iránskej islamskej republiky pred 45 rokmi.



Pakistanská odnož Talibanu v poslednom štvrťroku 2023 spáchala viac ako 100 útokov, uviedol SIGAR. Boli zamerané najmä na pakistanské bezpečnostné sily v pohraničnej oblasti.



V poslednom čase sú častejšie aj operácie siete al-Káida. Hoci schopnosti tejto skupiny sú obmedzené, podľa nedávnej správy Bezpečnostnej rady OSN má stále "globálne ambície". Jej vzťahy s Talibanom zostávajú silné, hoci vláda tieto tvrdenia odmieta.



"V Afganistane nie je nikto s väzbami na al-Káidu a Islamský emirát nikomu nedovolí využívať územie Afganistanu na (útoky) voči iným," uviedol vo štvrtok Taliban vo vyhlásení.



Taliban sa znova chopil moci v lete 2021. Afganistanu vládol aj v 90. rokoch, v roku 2001 bol zosadený v rámci vojenskej operácie západných spojencov po teroristických útokoch na USA.



Taliban v tom čase poskytoval útočisko vodcovi al-Káidy a strojcovi útokov Usámu bin Ládinovi. Počas vlády amerického prezidenta Baracka Obamu ho zabilo komando Navy SEALs 2. mája 2011 v pakistanskom Abotabáde. Jeho nástupca Ajman Zawáhrí bol zabitý pri cielenom útoku amerického bezpilotného lietadla v afganskej metropole Kábul v lete 2022.