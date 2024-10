Sigourney Weaverová, alias Ripleyová z Votrelca, má 75 rokov

New York/Bratislava 7. októbra (TASR) - Po stvárnení Ellen Ripleyovej z filmovej ságy Votrelec sa zo Sigourney Weaverovej stala svetoznáma herečka. Uznanie však dosiahla aj za úlohu antropologičky Dian Fosseyovej v snímke Gorily v hmle: Príbeh Dian Fosseyovej. Na Oscara ju nominovali aj za rolu v komédii Podnikavé dievča. V utorok 8. októbra bude mať americká herečka 75 rokov.



Sigourney Weaverová, rodným menom Susan Alexandra Weaverová, sa narodila 8. októbra 1949 v New Yorku bývalému prezidentovi televíznej spoločnosti NBS Patovi Weaverovi a anglickej herečke Desirée Hawkins Inglesovej. Ako 14-ročná začala používať meno Sigourney, podľa jednej z postav románu Francisa Scott Fitzgeralda Veľký Gatsby. V osemnástich rokoch bola v rámci dobrovoľníckeho projektu v izraelskom kibuci. Po návrate do Spojených štátov amerických (USA) rok študovala na Sarah Lawrence College, odkiaľ prestúpila na Stanfordovu univerzitu, kde dosiahla bakalársky titul z anglického jazyka. Herectvo vyštudovala na Yaleovej univerzite.



Pred filmovou kamerou debutovala v roku 1977 v snímke Annie Hallová legendárneho režiséra Woodyho Allena. O rok neskôr sa predstavila v hlavnej úlohe v dráme izraelskej produkcie Madman. Zlom v jej kariére prišiel v roku 1979, keď v dnes už kultovej sci-fi snímke Ridleyho Scotta Votrelec stvárnila hlavnú postavu Ellen Ripleyovú. Do postavy dôstojníčky na vesmírnej lodi sa prevtelila aj v roku 1986 v druhom pokračovaní Votrelca, ktoré nakrútil režisér James Cameron. Ripleyovú stvárnila aj v treťom pokračovaní z roku 1992, o ktoré sa postaral David Fincher. Sci-fi ságu uzatvorila snímka režiséra Jean-Pierre Jeuneta z roku 1997 Votrelec: Vzkriesenie, v ktorej už naklonovanú Ripleyovú stvárnila opäť Weaverová.



S jej menom sa spájajú aj divácky úspešne sci-fi komédie Krotitelia duchov (1984) a Krotitelia duchov 2 (1989), ktoré režíroval Ivan Reitman. V roku 2021 sa objavila aj vo voľnom pokračovaní Krotitelia duchov: Dedičstvo, ktoré nakrútil syn Ivana Reitmana, Jason Reitman. Weaverová zaznamenala výrazný úspech aj stvárnením Dian Fosseyovej v životopisnom filme režiséra Michaela Apteda Gorily v hmle: Príbeh Dian Fosseyovej (1988). Za úlohu antropologičky, ktorá aj za cenu straty života bojovala za záchranu goríl, ju nominovali na Oscara. Nomináciu na prestížnu sošku si vyslúžila aj za účinkovanie v romantickej komédii Podnikavé dievča (1988), ktorú režíroval Mike Nichols.



Ridley Scott zveril Weaverovej jednu z hlavných ženských postáv v historickej dráme 1492: Dobytie raja (1992), v ktorej si zahrala po boku francúzskeho herca Gérarda Depardieua. Ivan Reitman ju obsadil do komédie Dave (1993) a nemej slávny filmový tvorca Roman Polanski zasa do mysteriózneho trileru Smrť a dievča (1994), v ktorom bol jej hereckým partnerom Ben Kingsley.



Zaujala aj úlohou arogantnej psychologičky v trileri Vraždy podľa predlohy (r. Jon Amiel, 1995). V roku 1997 sa predstavila v hororovej rozprávke Michaela Cohna Snehulienka - Príbeh hrôzy. Účinkovala aj aj v ďalšej hororovej snímke Osada (2004), ktorú réžíroval M. Night Shyamalan. K žánru sci-fi sa vrátila v roku 2009 v komerčne úspešnom filme Jamesa Camerona Avatar. Ten ju obsadil aj do pokračovania Avatar: Cesta vody (2022). Ridley Scott zasa na Weaverovú nezabudol vo veľkofilme Exodus: Bohovia a králi (2014).



V uplynulom období sa všestranná herečka predstavila vo filmoch Call Jane (r. Phyllis Nagyová), 2022), Master Gardener (r. Paul Schrader, 2022), alebo The Good House (r. Maya Forbesová, Wallace Wolodarsky, 2022).



Weaverová je od roku 1984 vydatá za režiséra Jima Simpsona. V roku 1990 sa in narodila dcéra Charlotte.