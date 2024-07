Šiiti v Libanone a Iraku si pripomenuli významný sviatok ašúra

Libanonskí šiitskí skauti z Iránom podporovanej skupiny Hizballáh pochodujú počas svätého dňa Ašúra na južnom predmestí Bejrútu v Libanone v stredu 17. júla 2024. Foto: TASR/AP

Libanonskí šiitskí muži krvácajú z rán na hlave, aby prejavili svoj smútok počas aktivít pri príležitosti sviatku Ašúra v meste Nabatiyeh na južnom trhu v Libanone v stredu 17. júla 2024. Foto: TASR/AP

Bejrút 18. júla (TASR) - Šiitskí moslimovia v Libanone a Iraku si pripomenuli sviatok ašúra. Ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov v šiitskom islame a je spomienkou na mučenícku smrť imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda. TASR informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AP.Sviatok je spojený so smrťou imáma Husajna, ktorého zabili sunniti v bitke z roku 680 pri meste Karbalá ležiacom na území dnešného Iraku. Do dnešného dňa má kľúčovú rolu v tvarovaní identity šiitskych moslimov, ktorí tvoria viac než desať percent 1,8 miliardy moslimov na svete.V šiitskej komunite je ašúra považovaná za symbol boja proti nespravodlivosti a tyranii. Tradične vrcholí masovým sebabičovaním či rituálmi, keď pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku nosia červené zástavy ako symbol Husajnovej krvi, plačú a bijú sa do pŕs, spresňuje AP.Tohtoročné oslavy sviatku ašúra sa niesli v znamení podpory Palestínčanom v čase, keď vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy vstúpila do svojho desiateho mesaica. Napätie tiež vzrástlo aj medzi libanonským hnutím Hizballáh a izraelskou armádou.Na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút, kde má Hizballáh veľký vplyv, sa v dave medzi mládežou objavovali portréty vodcu hnutia Hasana Nasralláha, ale aj najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a prominentného libanonského šiitského duchovného Músu as-Sadra, ktorý je nezvestný od roku 1978.Na procesiách na počesť militantov Hizballáhu, ktorí zahynuli počas niekoľko mesiacov trvajúcich potýčok s izraelskou armádou v južnom Libanone, sa zúčastnili tisícky ľudí. Samotný Nasralláh predtým vyhlásil, že Hizballáh na juhu Libanonu nebude organizovať procesie v dôsledku prebiehajúcich bojov, pripomína AP.V Iraku si tisícky šiitských pútnikov pripomenuli ašúru v Karbale, kde sa nachádza svätyňa imáma Husajna. Okrem púte hadždž v v saudskoarabskej Mekke ide o najväčšie moslimské zhromaždenie. V dave sa objavili aj palestínske vlajky a pokriky na podporu Hizballáhu.V súvislosti s možnými útokmi boli iracké bezpečnostné zložky v stave najvyššej pohotovosti.