Šiitskí moslimovia na Blízkom východe si pripomínajú sviatok ašúra

Teherán 8. augusta (TASR) - Milióny šiitských moslimov si v pondelok začali pripomínať sviatok ašúra, ktorý je spomienkou na mučenícku smrť imáma Alího Husajna, vnuka proroka Mohameda, a jeho ďalších 72 stúpencov v roku 680.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra AP, bezpečnostné sily vo viacerých blízkovýchodných krajinách, najmä v Afganistane ovládanom fundamentalistickým hnutím Taliban, boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti. V minulosti totiž tento sviatok poznačili útoky sunnitských extrémistov, ktorí považujú šiitov za odpadlíkov od pravého islamu.



Z obavy pred bombovými útokmi militantov úrady v Afganistane a Pakistane v pondelok v mestách, kde sa konali spomienkové pochody, zablokovali prístup k službám mobilných operátorov.



Skupina NetBlocks, ktorá monitoruje internet, v pondelok potvrdila, že v Afganistane došlo k výraznému narušeniu poskytovania služieb, dodala AP.



Kým v Pakistane na pochody veriacich dohliadali posilnené hliadky polície, v Afganistane vládnuce hnutie Taliban nariadilo v celej krajine uzavrieť cesty vedúce do šiitských štvrtí a mešít.



Taliban síce vyzval šiitov, aby si pripomenuli sviatok ako obvykle, ale na rozdiel od uplynulých rokov ašúru za sviatok nevyhlásili - v minulosti to pritom bolo zvykom.



Okrem toho Taliban zakázal aj veľké procesie z obavy pred násilím po sérii bombových útokov zameraných na oblasti s prevahou šiitov. Podľa AP sa v uliciach Kábulu napriek hrozbe útokov sa objavili stovky šiitských veriacich, ktorí sa na znak pokánia a smútku bili do hláv, bičovali sa reťazami a spôsobovali si rany nožom.



Najväčšie zhromaždenie pri príležitosti ašúry by sa malo konať v utorok v irackom meste Karbalá, kde je imám pochovaný v svätyni so zlatou kupolou.



Na púť k tejto svätyni sa vydávajú tisíce ľudí, aby takto - aspoň symbolicky - odpovedali na Husajnovo posledné volanie o pomoc v boji, objasnila agentúra AP.