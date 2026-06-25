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Šiitský sviatok ašúra je tento rok spomienkou na obete vojen

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Libanonskí šiitskí skauti z Iránom podporovanej skupiny Hizballáh pochodujú počas svätého dňa Ašúra na južnom predmestí Bejrútu v Libanone. Foto: TASR/AP

Podľa dostupných údajov si táto vojna rozpútaná na prelome februára a marca armádami USA a Izraela vyžiadala v Iráne a Libanone najmenej 3000 civilných obetí.

Autor TASR
Karbalá 25. júna (TASR) - Šiitskí moslimovia si vo štvrtok pripomínajú sviatok ašúra. Ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov v šiitskom islame a je spomienkou na mučenícku smrť imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda, v bitke pri irackom meste Karbalá. Súčasťou sviatku sú smútočné procesie, modlitby a rituálne prejavy žiaľu.

Ako informovala agentúra Reuters, tohtoročné spomienkové zhromaždenia v irackom meste Karbalá majú osobitný význam i charakter v dôsledku nedávneho vojnového konfliktu, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí.

Podľa dostupných údajov si táto vojna rozpútaná na prelome februára a marca armádami USA a Izraela vyžiadala v Iráne a Libanone najmenej 3000 civilných obetí. V apríli bojujúce strany uzavreli prímerie a následne USA a Irán dosiahli aj dohodu o ukončení bojov.

V uliciach pútnického mesta Karbalá sa pri príležitosti sviatku ašúra konali aj sprievody veriacich z Iránu, z ktorých mnohí niesli v rukách portréty obetí konfliktu vrátane fotografií vysokopostavených predstaviteľov Iránu zabitých v konflikte s USA a Izraelom.

V šiitskej komunite je ašúra považovaná za symbol boja proti nespravodlivosti a tyranii. Tradične vrcholí masovým sebabičovaním či rituálmi, keď pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku nosia červené zástavy ako symbol Husajnovej krvi, plačú a bijú sa do pŕs. Tento sviatok má dodnes kľúčovú rolu pri formovaní identity šiitských moslimov, ktorí tvoria viac než desať percent 1,8 miliardy moslimov na svete.
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