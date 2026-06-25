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Šiitský sviatok ašúra je tento rok spomienkou na obete vojen
Podľa dostupných údajov si táto vojna rozpútaná na prelome februára a marca armádami USA a Izraela vyžiadala v Iráne a Libanone najmenej 3000 civilných obetí.
Autor TASR
Karbalá 25. júna (TASR) - Šiitskí moslimovia si vo štvrtok pripomínajú sviatok ašúra. Ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov v šiitskom islame a je spomienkou na mučenícku smrť imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda, v bitke pri irackom meste Karbalá. Súčasťou sviatku sú smútočné procesie, modlitby a rituálne prejavy žiaľu.
Ako informovala agentúra Reuters, tohtoročné spomienkové zhromaždenia v irackom meste Karbalá majú osobitný význam i charakter v dôsledku nedávneho vojnového konfliktu, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí.
Podľa dostupných údajov si táto vojna rozpútaná na prelome februára a marca armádami USA a Izraela vyžiadala v Iráne a Libanone najmenej 3000 civilných obetí. V apríli bojujúce strany uzavreli prímerie a následne USA a Irán dosiahli aj dohodu o ukončení bojov.
V uliciach pútnického mesta Karbalá sa pri príležitosti sviatku ašúra konali aj sprievody veriacich z Iránu, z ktorých mnohí niesli v rukách portréty obetí konfliktu vrátane fotografií vysokopostavených predstaviteľov Iránu zabitých v konflikte s USA a Izraelom.
V šiitskej komunite je ašúra považovaná za symbol boja proti nespravodlivosti a tyranii. Tradične vrcholí masovým sebabičovaním či rituálmi, keď pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku nosia červené zástavy ako symbol Husajnovej krvi, plačú a bijú sa do pŕs. Tento sviatok má dodnes kľúčovú rolu pri formovaní identity šiitských moslimov, ktorí tvoria viac než desať percent 1,8 miliardy moslimov na svete.
Ako informovala agentúra Reuters, tohtoročné spomienkové zhromaždenia v irackom meste Karbalá majú osobitný význam i charakter v dôsledku nedávneho vojnového konfliktu, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí.
Podľa dostupných údajov si táto vojna rozpútaná na prelome februára a marca armádami USA a Izraela vyžiadala v Iráne a Libanone najmenej 3000 civilných obetí. V apríli bojujúce strany uzavreli prímerie a následne USA a Irán dosiahli aj dohodu o ukončení bojov.
V uliciach pútnického mesta Karbalá sa pri príležitosti sviatku ašúra konali aj sprievody veriacich z Iránu, z ktorých mnohí niesli v rukách portréty obetí konfliktu vrátane fotografií vysokopostavených predstaviteľov Iránu zabitých v konflikte s USA a Izraelom.
V šiitskej komunite je ašúra považovaná za symbol boja proti nespravodlivosti a tyranii. Tradične vrcholí masovým sebabičovaním či rituálmi, keď pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku nosia červené zástavy ako symbol Husajnovej krvi, plačú a bijú sa do pŕs. Tento sviatok má dodnes kľúčovú rolu pri formovaní identity šiitských moslimov, ktorí tvoria viac než desať percent 1,8 miliardy moslimov na svete.