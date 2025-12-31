Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025
Sikorski a Sybiha rokovali o mierovom procese a podpore Ukrajiny

Na snímke poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

V nedeľu sa americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretli na Floride, kde rokovali o najnovšom mierovom návrhu pre ukončenie vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Varšava/Kyjev 31. decembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Hlavnou témou ich telefonátu bol mierový proces, ktorý sa opiera o plán vypracovaný v rámci rokovaní medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Dotkli sa však aj ďalších tém, informoval v stredu poľský rezort diplomacie. TASR o tom píše podľa správy agentúry PAP.

„Šéfovia diplomacie Poľska a Ukrajiny diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Ukrajine a v regióne, o mierovom procese, ako aj o kľúčových otázkach bilaterálnej agendy vrátane pátracích a exhumačných prác,“ uviedlo ministerstvo v príspevku na sociálnej sieti X. Doplnilo, že dôležitou témou rozhovoru bolo aj pokračovanie podpory pre Kyjev vrátane procesu integrácie do Európskej únie.

Poľský premiér Donald Tusk sa zasa v utorok zúčastnil na rokovaniach na vysokej úrovni o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastnili lídri viacerých európskych krajín, kanadský premiér Mark Carney, predstavitelia inštitúcií Európskej únie a generálny tajomník NATO Mark Rutte, pripomína PAP.

Tusk následne vyhlásil, že mier na Ukrajine je „na dohľad“, a to po vyhláseniach Spojených štátov o pripravenosti podieľať sa na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po dosiahnutí mierovej dohody.

V nedeľu sa americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretli na Floride, kde rokovali o najnovšom mierovom návrhu pre ukončenie vojny na Ukrajine. Po rokovaniach nasledovala videokonferencia s európskymi lídrami, na ktorej Poľsko zastupoval prezident Karol Nawrocki.

O deň skôr Tusk hovoril s predstaviteľmi EÚ a NATO o vyhliadkach mieru na Ukrajine. Po stretnutí uviedol, že účastníci sa zhodli, že bezpečnostné záruky pre Kyjev musia byť „konkrétne a spoľahlivé“.
