Sikorski: Blokovanie rokovaní si Ukrajina musí vyriešiť s Maďarskom

Varšava 1. júla (TASR) - Poľské predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré sa skončilo v utorok, bolo vydarené obdobie počas veľkej neistoty, pričom heslo „Bezpečnosť, Európa!“ sa ukázalo ako trefné. Na tlačovej konferencii v utorok to povedal poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Skritizoval tiež Maďarsko za blokovanie pokračovania prístupových rokovaní s Ukrajinou, no vyhlásil, že výhrady, ktoré Maďarsko má, s ním musí vyriešiť Ukrajina. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Minister ocenil, že došlo k uzavretiu dohôd o spolupráci v oblasti bezpečnosti s Britániou aj Kanadou a schváleniu riešení hybridných hrozieb v rámci tzv. Russia Strategy.



Počas predsedníctva boli prijaté tiež rozhodnutia zamerané na odolnosť demokracie a EÚ poskytla Ukrajine druhú tranžu pomoci zo zmrazených výnosov ruských aktív. Minister zahraničných vecí v mene EÚ vystúpil pred OSN a podľa svojich slov vyvracal falošné ruské naratívy.



Napriek týmto úspechom podľa neho nacionalistické sily v Maďarsku zablokovali nový balík sankcií voči Rusku a pokračovanie v prístupových rokovaniach s Ukrajinou. Uvoľnenie veta podľa Sikorského viazne na riešení práv maďarskej menšiny na Ukrajine, čo si podľa neho musí Ukrajina s Maďarskom vyriešiť sama.



Poľsko podľa ministra zároveň posilnilo svoju líderskú pozíciu v rámci východného partnerstva a udržalo dialóg so Spojenými štátmi, čo bolo zreteľné na minulotýždňovom summite NATO. Polročné predsedníctvo v Rade EÚ Poľsko odovzdáva Dánsku. Súčasne Poľsko od júla preberá predsedníctvo v Rade štátov Baltského mora, čo Sikorski označil za významné.