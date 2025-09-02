Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sikorski bude v Miami rokovať s Rubiom o Ukrajine a bezpečnosti NATO

Na snímke poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Podľa hovorcu poľského ministerstva zahraničných vecí Pawla Wroňského sa očakáva, že obaja ministri budú diskutovať aj o spolupráci v hospodárskej oblasti.

Miami 2. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a vicepremiér Radoslaw Sikorski sa v utorok stretne v Miami so šéfom americkej diplomacie Markom Rubiom. Hlavnými témami rozhovorov majú byť bezpečnosť východného krídla NATO, situácia na Ukrajine a možnosti jej mierového riešenia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa hovorcu poľského ministerstva zahraničných vecí Pawla Wroňského sa očakáva, že obaja ministri budú diskutovať aj o spolupráci v hospodárskej oblasti. Spoločným bodom programu bude účasť na slávnostnom odovzdaní Ceny slobody a solidarity Lecha Walesu predstaviteľovi kubánskej opozície.

Wroňski zdôraznil, že návšteva Sikorského v Miami bola naplánovaná ešte pred avizovaným stretnutím prezidenta Karola Nawrockého s prezidentom USA Donaldom Trumpom v stredu. Podľa hovorcu rozhodnutie o udelení ceny padlo už pred dvoma mesiacmi a vtedy vzniklo aj pozvanie pre Rubia.

Sikorski v posolstve adresovanom prezidentovi Nawrockému uviedol, že vláda očakáva, aby počas návštevy v USA jasne pomenoval činy ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine a obhajoval spravodlivý mier. Zdôraznil tiež potrebu, aby sa predišlo redukcii amerických vojenských síl v Európe, najmä v Poľsku. Minister dodal, že prezident dostal od rezortu zahraničných vecí podrobné podklady a vyjadril mu podporu pri rokovaniach v USA.

Prezident Nawrocki pricestuje do Washingtonu v stredu na svoju prvú zahraničnú návštevu. Jeho rokovania s americkým prezidentom budú zamerané predovšetkým na vojenskú a energetickú bezpečnosť Poľska, pričom má zdôrazniť, že Rusku ani jeho vedeniu nemožno dôverovať.



