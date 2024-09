Sikorski: Čína by mohla prinútiť Rusko ukončiť vojnu na Ukrajine

New York 25. septembra (TASR) - Čína by mohla konať nielen ako sprostredkovateľ, ale aj donútiť Rusko, aby pristúpilo na mierové riešenie vojny na Ukrajine. V utorok večer to pre agentúru PAP povedal poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje TASR.



Sikorski sa v utorok zúčastnil na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku venovanom ruskej invázii na Ukrajine, počas ktorého vystúpil aj minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, šéf americkej diplomacie Antony Blinken a čínsky minister zahraničných vecí Wang I.



Wang vo svojom prejave vyzval na uzavretie mieru založeného na územnej celistvosti Ukrajiny a na "oprávnených bezpečnostných záujmoch" Ruska. Toto vyhlásenie sa dá podľa Sikorského vyložiť tak, že by ho strany konfliktu mohli zvážiť. Od čínskeho ministra zahraničia si to však Sikorski chce ešte nechať dodatočne vysvetliť.



"Čína je krajinou, ktorá by mohla konať nielen ako sprostredkovateľ, ale aj prinútiť Rusko k mieru. Ak by to mala byť čínska definícia (mieru), podľa môjho názoru si to vyžaduje rokovania," povedal šéf poľskej diplomacie.



Hoci Čína podľa neho podporuje ruskú vojnovú mašinériu prostredníctvom komponentov, materiálov a zariadení používaných na výrobu zbraní, Rusku neposiela zbrane ako také. "Čína je veľmoc. Domnievam sa, že musíme pozorne počúvať, čo hovoria jej predstavitelia," dodal Sikorski.