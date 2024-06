Sikorski: Do východného krídla NATO treba investovať

Varšava 26. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Poľska, Turecka a Rumunska sa na spoločnom stretnutí zhodli, že Severoatlantická aliancia (NATO) by mala investovať do bezpečnosti svojho východného krídla, citovala v stredu agentúra PAP poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského. O správe informuje TASR.



Na stretnutí v Pruszkówe neďaleko Varšavy sa zúčastnili ministri zahraničných vecí Poľska, Rumunska aj Turecka - Radoslaw Sikorski, Luminita-Teodora Odobescuová a Hakan Fidan. O výsledkoch schôdzky následne informovali na spoločnej tlačovej konferencii.



Sikorski vyzdvihol pevné spojenectvo medzi spomenutými troma krajinami a zdôraznil ich spoločný názor, že je nevyhnutné investovať do bezpečnosti východného krídla NATO.



V diskusii podľa neho potvrdili svoj záväzok "zaistiť bezpečnosť a stabilitu" troch zúčastnených krajín, ako aj celej euroatlantickej zóny.



Minister tiež hovoril o súčasných bezpečnostných výzvach, najmä tých, ktoré vyplývajú z ruskej agresie voči Ukrajine.



Stretnutie sa uskutočnilo v rámci príprav troch krajín na ďalší summit NATO, ktorý sa bude konať 9. až 11. júla vo Washingtone.