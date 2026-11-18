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Sikorski: Dúfam, že Maďarom už nebudú vymývať mozgy propagandou
Pred rokovaním v Budapešti Sikorski vyzdvihol tému oživenie regionálnej spolupráce
Autor TASR,aktualizované
Budapešť (TASR) – Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril nádej, že obyvatelia Maďarska už nebudú vystavení protiukrajinskej propagande. Povedal to v rámci rozhovoru pre maďarský týždenník HVG pred štvrtkovou návštevou Budapešti, informuje spravodajca TASR.
Sikorski okrem iného pripomenul, že spoločne s poľským premiérom Donaldom Tuskom dlhšie než ostatní politici bránili maďarského expremiéra Viktora Orbána v rámci Európskej ľudovej strany (EPP). Správy o korupcii v Maďarsku však podľa jeho slov napokon viedli k tomu, že aj oni nad ním „zlomili palicu“.
Poľský minister sa s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou už stretol vo Varšave. Pred rokovaním v Budapešti Sikorski vyzdvihol tému oživenie regionálnej spolupráce
„Veľmi ma teší, že Vyšehradská skupina (V4) opäť ožíva. Pravidelne sa stretávame aj v Rade EÚ pre zahraničné veci – dokonca sedíme vedľa seba –, ako aj na zasadnutiach Európskej ľudovej strany,“ povedal poľský minister.
Sikorski ocenil nedávne ústretové kroky maďarskej strany. „Vysoko si ceníme úlohu Maďarska pri odblokovaní viacerých pre nás dôležitých otázok, ako sú napríklad refundácie z Európskeho mierového nástroja (EPF) či pomoc poskytnutá Ukrajine v počiatočnej fáze vojny,“ zdôraznil.
Pozitívne zhodnotil aj postoj Budapešti k európskej integrácii Kyjeva. „Vítame tiež skutočnosť, že Maďarsko – podobne ako Poľsko – umožnilo Ukrajine otvoriť prístupové klastre,“ uviedol Sikorski s tým, že vzájomný dialóg je už v súčasnosti intenzívny a nesie sa v dobrej atmosfére. Poľsko má podľa neho záujem na tom, aby sa poľsko-maďarské kultúrne a hospodárske vzťahy opäť vrátili do normálnych koľají.
Sikorski k predchádzajúcemu spomaľovaniu prístupového procesu Ukrajiny do EÚ zo strany Budapešti ešte povedal, že je prirodzené mať nezhody s kandidátskou krajinou, ale že sa to dá vyriešiť rokovaniami. „Ak sa to však použije ako nepriateľský politický nástroj, tak sa ľudia začnú správať nerozumne. Majú s tým problém aj Poliaci,“ povedal šéf poľskej diplomacie a dodal, že nerozumel protiukrajinskej rétorike bývalej vlády premiéra Viktora Orbána.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Sikorski okrem iného pripomenul, že spoločne s poľským premiérom Donaldom Tuskom dlhšie než ostatní politici bránili maďarského expremiéra Viktora Orbána v rámci Európskej ľudovej strany (EPP). Správy o korupcii v Maďarsku však podľa jeho slov napokon viedli k tomu, že aj oni nad ním „zlomili palicu“.
Poľský minister sa s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou už stretol vo Varšave. Pred rokovaním v Budapešti Sikorski vyzdvihol tému oživenie regionálnej spolupráce
„Veľmi ma teší, že Vyšehradská skupina (V4) opäť ožíva. Pravidelne sa stretávame aj v Rade EÚ pre zahraničné veci – dokonca sedíme vedľa seba –, ako aj na zasadnutiach Európskej ľudovej strany,“ povedal poľský minister.
Sikorski ocenil nedávne ústretové kroky maďarskej strany. „Vysoko si ceníme úlohu Maďarska pri odblokovaní viacerých pre nás dôležitých otázok, ako sú napríklad refundácie z Európskeho mierového nástroja (EPF) či pomoc poskytnutá Ukrajine v počiatočnej fáze vojny,“ zdôraznil.
Pozitívne zhodnotil aj postoj Budapešti k európskej integrácii Kyjeva. „Vítame tiež skutočnosť, že Maďarsko – podobne ako Poľsko – umožnilo Ukrajine otvoriť prístupové klastre,“ uviedol Sikorski s tým, že vzájomný dialóg je už v súčasnosti intenzívny a nesie sa v dobrej atmosfére. Poľsko má podľa neho záujem na tom, aby sa poľsko-maďarské kultúrne a hospodárske vzťahy opäť vrátili do normálnych koľají.
Sikorski k predchádzajúcemu spomaľovaniu prístupového procesu Ukrajiny do EÚ zo strany Budapešti ešte povedal, že je prirodzené mať nezhody s kandidátskou krajinou, ale že sa to dá vyriešiť rokovaniami. „Ak sa to však použije ako nepriateľský politický nástroj, tak sa ľudia začnú správať nerozumne. Majú s tým problém aj Poliaci,“ povedal šéf poľskej diplomacie a dodal, že nerozumel protiukrajinskej rétorike bývalej vlády premiéra Viktora Orbána.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)