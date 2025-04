Sikorski: Európa stojí pred existenčným rozhodnutím

Varšava 23.apríla (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyhlásil, že Európa stojí pred existenčným rozhodnutím, či vstúpi do hry zjednotená a ako silný hráč, alebo sa odsúdi na marginalizáciu. Povedal to počas predstavenia stratégie zahraničnej politiky Poľska pred poslancami Sejmu za prítomnosti prezidenta Andrzeja Dudu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Sikorski v prejave spomenul prieskum, ktorý bol na začiatku roka vykonaný na respondentoch z veľkých krajín sveta a položil otázku, či EÚ môže konkurovať veľmociam ako USA a Čína. „Väčšina opýtaných v krajinách ako Brazília, Indonézia, Čína a India súhlasila, avšak v 11 krajinách EÚ súhlasilo len 43 percent respondentov, čiže iní nás oceňujú väčšmi než my sami seba,“ povedal Sikorski.



Najväčším ohrozením pre Poľsko by podľa neho bol rozpad jednoty Západu. Vo svete podľa neho sledujeme štyri trendy, ktoré sú pre Poľsko negatívne. Ide o rozdelenie sveta na sféry vplyvu, odklon od globálnych noriem a návrat práva silnejšieho na úkor rešpektovania suverenity, oslabenie medzinárodných organizácií, posilnenie transakčného myslenia a dezinformácie.



Minister vymenoval aj najdôležitejšie ciele, ktoré Poľsko realizuje v zahraničnej politike. Ide o prevzatie väčšej zodpovednosti Európy za vlastnú bezpečnosť, udržanie transatlantickej spolupráce, obrana medzinárodného poriadku a angažovanie sa v dialógu s krajinami tzv. globálneho juhu.



Sikorski zopakoval, že Poľsko nevyšle na Ukrajinu vojakov, ale podporí prípadnú mierovú misiu iných krajín. Zdôraznil, že z vojny musí NATO pre seba vyvodiť dôsledky v obchodnej aj obrannej politike a ocenil návrh europoslanca za stranu Právo a spravodlivosť (PiS) Michala Dworczyka, ktorý sa týka zjednodušenia predpisov ohľadne získavania munície.



Ostro sa vyjadril aj na adresu Rusku. „Naším cieľom by nemalo byť krehké prímerie, ale trvalý a spravodlivý mier v súlade s princípmi Charty OSN. Musí to byť mier prostredníctvom sily, pretože len taký bude Rusko rešpektovať. Dohoda s Kremľom bude trvať len dovtedy, kým sa ruská elita bude báť následkov jej porušenia,“ povedal Sikorski. „Už tu nikdy nebudete vládnuť, ani v Kyjeve, ani vo Vilniuse, ani v Rige, ani v Talline, ani v Kišiňove,“ dodal.



Šestnásť balíkov sankcií proti Rusku podľa neho funguje a sankcie oslabujú ruskú vojnovú mašinériu. Ruské aktíva by podľa neho mali byť zmrazené a použité v prospech Ukrajiny.



Minister v závere informoval aj o aktuálnych krokoch poľskej diplomacie, vrátane posilnenia poľskej prítomnosti v zahraničnej politike či nadviazania nových diplomatických vzťahov. Informoval tiež o novej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách s Francúzskom, ktorá by mala byť podpísaná v najbližších týždňoch.