Sikorski: Európska únia by sa mohla stať členom Bezpečnostnej rady OSN
Autor TASR
Varšava 5. novembra (TASR) - Európska únia by sa podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského mohla v budúcnosti stať členom Bezpečnostnej rady OSN. Uviedol to v stredu počas vystúpenia na Varšavskej univerzite pri príležitosti 80. výročia vzniku Organizácie Spojených národov (OSN). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Sikorski zdôraznil, že OSN potrebuje reformu vrátane svojich najdôležitejších orgánov. „Potrebujeme reformu OSN, predovšetkým bezpečnostnej rady, aby odrážala reálne rozloženie síl vo svete a aby jej činnosť nebola paralyzovaná v najťažších chvíľach,“ povedal. Podľa neho je nevyhnutná aj širšia otvorenosť OSN voči občianskej spoločnosti, súkromnému sektoru a mladým generáciám.
Minister pripomenul, že v aprílovom vystúpení v Sejme naznačil potrebu hľadania nového postavenia pre Európsku úniu v rámci systému OSN. „Možno prichádza čas, aby sa v Bezpečnostnej rade našlo miesto pre Európsku úniu ako jej člena,“ uviedol Sikorski.
Šéf poľskej diplomacie zároveň poznamenal, že OSN napriek svojej univerzálnej misii zostáva arénou presadzovania národných záujmov. Všetky členské štáty sú však podľa neho povinné pamätať na hodnoty, bez ktorých by Charta OSN stratila svoj význam a organizácia by nemohla fungovať.
Charta OSN, ktorú podpísali predstavitelia 50 krajín, nadobudla platnosť pred 80 rokmi, čím vznikla najväčšia medzinárodná organizácia sveta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
