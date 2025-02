Sikorski: Európske krajiny nebudú vytvárať spoločnú európsku armádu

Varšava 16. februára (TASR) - Európske krajiny nevytvoria spoločnú armádu ako odpoveď na hrozby Ruska, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre televíziu TVP World, ktorý bol odvysielaný v sobotu neskoro večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Sikorski reagoval na vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v sobotu vyzval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na vytvorenie európskej armády. Podľa Zelenského by mali európske krajiny pripustiť možnosť, že sa v určitých prípadoch nebudú môcť spoľahnúť na pomoc zo strany Spojených štátov. Prezident zároveň tvrdil, že krajiny získajú rešpekt Washingtonu iba vďaka silnej armáde.



Minister v reakcii na otázku o možnom vytvorení európskej armády povedal, že "by sme mali byť opatrní (pri používaní) takýchto pojmov, pretože by ich ľudia mohli chápať rôzne".



"Ak pod tým rozumiete zjednotenie armád krajín, tak sa to nestane," povedal minister. "Som však zástancom toho, aby Európa, Európska únia, rozvíjala svoje vlastné obranné kapacity," ozrejmil Sikorski. Podľa jeho slov EÚ už v súčasnosti buduje posilnenú brigádu.



Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že ak USA chcú, aby sa posilnila obrana, malo by to byť na viacerých úrovniach. Podľa jeho slov ide o národnú úroveň, úroveň NATO a tiež EÚ, píše Reuters.



Poľský minister zároveň zopakoval, že prítomnosť varšavských jednotiek na Ukrajine "neprichádza do úvahy, pretože povinnosťou Poľska voči NATO je chrániť východné krídlo, teda vlastné územie".