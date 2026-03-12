< sekcia Zahraničie
Sikorski: Irán nebol pred útokom Izraela a USA hrozbou pre Európu
USA a Izrael označili svoj útok na Irán ako preventívny.
Autor TASR
Varšava 13. marca (TASR) - Irán podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského nepredstavoval pred útokom Izraela a Spojených štátov priamu hrozbu pre Európu. Sikorski tiež vyhlásil tiež, že Poľsko sa neplánuje pripojiť k vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
„Spojené štáty a Izrael majú samozrejme vlastné posúdenie pre situáciu, ale osobne som nezaznamenal žiadnu priamu hrozbu pre USA alebo Európu, dokonca ani pre Izrael,“ vyjadril sa Sikorski v rozhovore pre denník Rzeczpospolita zverejnenom vo štvrtok.
USA a Izrael označili svoj útok na Irán ako preventívny. Takéto vojny podľa Sikorského niekedy môžu byť oprávnené. Minister argumentoval, že keby sa proti nacistickému Nemecku viedla preventívna vojna, „svet by sa vyhol množstvu utrpenia“.
V rozhovore zdôraznil, že Varšava sa na vojne podieľať nebude. „V súčasnosti prebieha vojna na našich hraniciach, agresívne Rusko s imperiálnou štátnou ideológiou vysiela drony do nášho vzdušného priestoru. Máme tu veľa problémov, ktoré musíme riešiť hneď vedľa,“ vysvetlil.
Tieto dve vojny sú však podľa neho prepojené a Irán označil za spojenca Ruska v „osi zla Teherán-Moskva“.
„Na oboch bojiskách sú civilné ciele zasahované rovnakým typom zbraní pochádzajúcim z rovnakého zdroja,“ povedal.
„Spojené štáty a Izrael majú samozrejme vlastné posúdenie pre situáciu, ale osobne som nezaznamenal žiadnu priamu hrozbu pre USA alebo Európu, dokonca ani pre Izrael,“ vyjadril sa Sikorski v rozhovore pre denník Rzeczpospolita zverejnenom vo štvrtok.
USA a Izrael označili svoj útok na Irán ako preventívny. Takéto vojny podľa Sikorského niekedy môžu byť oprávnené. Minister argumentoval, že keby sa proti nacistickému Nemecku viedla preventívna vojna, „svet by sa vyhol množstvu utrpenia“.
V rozhovore zdôraznil, že Varšava sa na vojne podieľať nebude. „V súčasnosti prebieha vojna na našich hraniciach, agresívne Rusko s imperiálnou štátnou ideológiou vysiela drony do nášho vzdušného priestoru. Máme tu veľa problémov, ktoré musíme riešiť hneď vedľa,“ vysvetlil.
Tieto dve vojny sú však podľa neho prepojené a Irán označil za spojenca Ruska v „osi zla Teherán-Moskva“.
„Na oboch bojiskách sú civilné ciele zasahované rovnakým typom zbraní pochádzajúcim z rovnakého zdroja,“ povedal.