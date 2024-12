Sikorski: K mierovým rokovaniam by malo byť donútené Rusko

Varšava 16. decembra (TASR) - Rusko by malo byť donútené k mierovým rokovaniam, nie Ukrajina. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski to vyhlásil v pondelok v Bruseli v reakcii na obavy, že novozvolený americký prezident Donald Trump prinúti Kyjev k dohode o prímerí podľa podmienok Moskvy. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"V súvislosti s nástupom novej americkej administratívy k moci musíme ako Európa ešte viac mobilizovať svoje sily," vyhlásil Sikorski. Spojené štáty aj Európska únia by mali podľa neho pomôcť Ukrajine dosiahnuť lepšiu vyjednávaciu pozíciu pre prípadné budúce rokovania, ku ktorým by mal byť "nabádaný a nútený agresor, a nie obeť".



Varšava je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 verným podporovateľom susednej Ukrajiny a slúži ako kľúčový logistický uzol pre západnú vojenskú pomoc Kyjevu. Člen EÚ a NATO rokoval o Ukrajine s rôznymi zahraničnými predstaviteľmi, zatiaľ čo sa pripravuje na prevzatie rotujúceho predsedníctva Rady EÚ, ktoré má začať na budúci mesiac.