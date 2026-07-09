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Sikorski: Koalícia ochotných v pondelok oznámi dôležité rozhodnutia

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Na snímke poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Foto: TASR/PAP

Poľský minister zároveň vyhlásil, že Varšava má záujem o ďalšie prehlbovanie dialógu s Parížom.

Autor TASR
Varšava 9. júla (TASR) - Koalícia ochotných združujúca krajiny podporujúce Ukrajinu oznámi v pondelok (13. júla) v Paríži dôležité rozhodnutia. Vo štvrtok to po stretnutí s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Noëlom Barrotom vo Varšave uviedol šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski, nepriblížil však, o aké rozhodnutia pôjde. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Sikorski označil koalíciu ochotných za jeden z nástrojov poľsko-francúzskej spolupráce. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už v stredu oznámil, že skupina štátov podporujúcich Ukrajinu sa stretne 13. júla v Paríži.

Poľský minister zároveň vyhlásil, že Varšava má záujem o ďalšie prehlbovanie dialógu s Parížom. Pripomenul nedávne rokovania v rámci formátu E5, ktorý združuje Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Podľa neho toto zoskupenie odráža regionálnu rozmanitosť Európy lepšie než formát E3 pozostávajúci z Francúzska, Nemecka a Británie.

Barrot počas návštevy Varšavy vyhlásil, že Európa sa nesmie vzdať svojich hodnôt ani podľahnúť tlaku veľmocí. Zdôraznil potrebu posilňovania strategickej autonómie Európskej únie a označil partnerstvo medzi Francúzskom a Poľskom za výnimočné.

Pripomenul tiež zmluvu o posilnenej spolupráci a priateľstve podpísanú vlani vo francúzskom meste Nancy a ubezpečil, že Francúzsko je pripravené prispievať k bezpečnosti Poľska a východného krídla NATO.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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