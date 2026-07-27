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Sikorski kritizoval Nawrockého za návrh ku klimatickej politike EÚ

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Na snímke Radoslaw Sikorski. Foto: TASR/AP

Poľský minister zároveň uviedol, že spomalenie reforiem systému ETS je možné dosiahnuť prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi, nie „útočením na EÚ“.

Autor TASR
Varšava 27. júla (TASR) - Členstvo v Európskej únii bez povinností nie je možné, vyhlásil v pondelok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Reagoval tak na druhý návrh prezidenta Karola Nawrockého na vypísanie celoštátneho referenda o Európskej zelenej dohode (tzv. Green Deal). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Nawrocki vo štvrtok oznámil, že po tom, čo Senát zamietol jeho prvý návrh, predložil novú žiadosť o referendum. Občania by v ňom mali odpovedať na otázku, či súhlasia s tým, aby Poľsko implementovalo klimatickú politiku Európskej únie.

Sikorski v rozhovore pre stanicu Tok FM kritizoval prezidentov postoj ku klimatickej politike Únie. Uviedol, že Nawrocki kritizuje rast cien energií súvisiaci aj s nákladmi systému obchodovania s emisnými povolenkami EÚ (ETS), no zároveň by podľa neho nenavrhol zastavenie poľnohospodárskych dotácií, ktoré Poľsko z Únie čerpá.

„Toto je presne svet, ktorý si predstavuje euroskeptik, kde... existuje EÚ, v ktorej si človek užíva iba výhody a nemá žiadne povinnosti,“ povedal Sikorski. Dodal, že takáto Únia ani svet neexistujú, čo podľa neho zistili aj Briti po odchode z eurobloku.

Poľský minister zároveň uviedol, že spomalenie reforiem systému ETS je možné dosiahnuť prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi, nie „útočením na EÚ“.

Podľa poľského práva môže prezident navrhnúť celoštátne referendum v otázkach mimoriadneho významu. O jeho konaní však musí rozhodnúť Senát, horná komora parlamentu.

Nawrocki, ktorý dlhodobo kritizuje klimatickú politiku EÚ, prvýkrát navrhol referendum v máji. Tvrdil, že o pokračovaní v uplatňovaní klimatických opatrení Únie by mali rozhodnúť samotní Poliaci. Ako členský štát EÚ však Poľsko nemôže jednostranne odstúpiť od spoločných klimatických pravidiel bez porušenia záväzkov vyplývajúcich z práva Únie.
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