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Sikorski: Mali by sme urýchliť prípravy na obranu
Poľsko podľa skorších Sikorského vyjadrení pozná plány Moskvy a varovania berie vážne.
Autor TASR
Varšava 28. augusta (TASR) - Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski vyzval na urýchlenie príprav na obranu po tom, ako sa podľa neho ruskí agenti snažili uistiť riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), že ruský prezident Vladimir Putin nebude provokovať NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Putin už predtým, keď bol v úrade prezident Biden, riaditeľovi CIA povedal, že nenapadne Ukrajinu. Mali by sme urýchliť prípravy na obranu,“ napísal Sikorski v príspevku na sieti X.
Nad poľským územím v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad v posledných týždňoch operujú letecké sily NATO v reakcii na obavy pred eskaláciou. Poľsko podľa skorších Sikorského vyjadrení pozná plány Moskvy a varovania berie vážne. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil v júli.
Riaditeľ CIA John Ratcliffe tento týždeň počas svojej návštevy v Moskve varoval podľa amerických médií ruských predstaviteľov pred útokom na spojencov USA v NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tieto správy ako „strašenie“.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Putin už predtým, keď bol v úrade prezident Biden, riaditeľovi CIA povedal, že nenapadne Ukrajinu. Mali by sme urýchliť prípravy na obranu,“ napísal Sikorski v príspevku na sieti X.
Nad poľským územím v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad v posledných týždňoch operujú letecké sily NATO v reakcii na obavy pred eskaláciou. Poľsko podľa skorších Sikorského vyjadrení pozná plány Moskvy a varovania berie vážne. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil v júli.
Riaditeľ CIA John Ratcliffe tento týždeň počas svojej návštevy v Moskve varoval podľa amerických médií ruských predstaviteľov pred útokom na spojencov USA v NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tieto správy ako „strašenie“.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)