Sikorski Muskovi: Choďte na Mars, tam nacistické pozdravy necenzurujú
Ako pozoruhodnú náhodu tiež šéf poľskej diplomacie označil príspevok nacionalistického ruského ideológa Alexandra Dugina, ktorý vyzval na povstanie v Európe a vyjadril podporu Muskovým návrhom.
Autor TASR
Varšava 7. decembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu ostro reagoval na návrhy amerického miliardára Elona Muska, ktorý predtým na svojej sociálnej sieti X navrhol rozpustenie EÚ. Šéf poľskej diplomacie Muskovi odkázal, aby odišiel na Mars, keďže tam nie sú cenzurované nacistické pozdravy. Odkazoval tak na Muskovo gesto pravou rukou po inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zdanlivo pripomínalo nacistický pozdrav. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.
Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X v piatok pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti. Musk následne v reakcii zverejnil viacero príspevkov, v ktorých EÚ kritizoval pre zavádzanie cenzúry a vyzval na jej rozpustenie.„Ako dlho potrvá, kým EÚ zanikne? Zrušiť EÚ,“ napísal Musk v jednom z príspevkov.
„Choďte na Mars. Tam nacistické pozdravy necenzurujú,“ odpovedal na jeho príspevok Sikorski. PAP pripomína, že Muskova spoločnosť SpaceX pracuje na vytvorení sebestačného mesta na Marse, pričom na dopravu nákladu a ľudí chce použiť svoje rakety Starship.
Sikorski tiež zdieľal odpoveď ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý Muskov návrh na rozpustenie EÚ podporil. „Ak by ešte niekto pochyboval o tom, komu slúžia všetky tieto reči o suverenite namierené proti EÚ. Tým, ktorí chcú profitovať zo zasievania nenávisti, a tým, ktorí si chcú podmaniť Európu,“ napísal.
Ako pozoruhodnú náhodu tiež šéf poľskej diplomacie označil príspevok nacionalistického ruského ideológa Alexandra Dugina, ktorý vyzval na povstanie v Európe a vyjadril podporu Muskovým návrhom. Podobne sa vyjadril aj šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Na X napísal, že EÚ sa snaží o zavedenie cenzúry. Sociálna sieť X a rada ďalších je pritom v Rusku zakázaná.
