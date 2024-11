Sikorski: Na Ukrajine sa tvoria dejiny a Európa musí reagovať

Varšava 12. novembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v utorok vo Varšave vyhlásil, že na Ukrajine sa tvoria dejiny a Európa musí urobiť všetko pre podporu medzinárodného práva. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom európskej diplomacie Josephom Borrellom zdôraznil význam ďalšieho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktoré sa uskutoční budúci pondelok. Borrell Varšavu navštívil pri návrate z Ukrajiny.



"To, čo urobíme alebo neurobíme na zasadnutí Rady pre zahraničné veci, môže rozhodnúť o dôveryhodnosti EÚ a jej budúcnosti ako strategického hráča," spresnil poľský minister zahraničných vecí.



Povedal tiež, že Európa je zodpovedná za svojich občanov, svoje susedstvo a budúce generácie. "Je povinná vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie spravodlivej dohody (medzi Ukrajinou a Ruskom - pozn. TASR), aby podporila zásady medzinárodného práva, aby obnovila tabu, že v Európe nemôže nikto meniť hranice silou," povedal. Varoval pred "temnou" budúcnosťou, ak sa prestanú zásady medzinárodné práva dodržiavať pre nečinnosť Európskej únie.



Borrell uviedol, že Európa musí prijať zodpovednosť a ubezpečiť Ukrajinu o svojej pokračujúcej podpore. Dodal však, že si to vyžaduje politické odhodlanie aj značné finančné prostriedky.