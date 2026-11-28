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Sikorski obvinil Weidelovú z ruských lží o revolúcii dôstojnosti
Nemecký denník Die Welt zverejnil v piatok podcast, v ktorom Weidelová vyhlásila, že v roku 2014 došlo v Kyjeve k prevratu proti proruskému prezidentovi.
Autor TASR
Varšava 28. novembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski obvinil predsedníčku strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovú z opakovania ruských lží o udalostiach, ktoré viedli k zvrhnutiu ukrajinského prezidenta v roku 2014. Weidelová totiž tvrdila, že v Kyjeve došlo k prevratu proti proruskému prezidentovi, ktorý podporil Západ, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.
Nemecký denník Die Welt zverejnil v piatok podcast, v ktorom Weidelová vyhlásila, že v roku 2014 došlo v Kyjeve k prevratu proti proruskému prezidentovi s finančnou podporou západných mimovládnych organizácií.
„Opakuje ruské klamstvá. Bol som v Kyjeve v roku 2014 a nekonal sa tam žiadny prevrat. Prezidenta (Viktora) Janukovyča odvolal ukrajinský demokraticky zvolený parlament vrátane jeho vlastnej Strany regiónov,“ napísal minister v piatok v reakcii na vyjadrenia Weidelovej na platforme X.
Sikorski v tom čase takisto zastával funkciu šéfa poľskej diplomacie a vo februári 2014 sa zúčastnil na rokovaniach v Kyjeve, ktoré viedli k podpísaniu dohody medzi Janukovyčom a lídrami opozície.
Masové protesty, známe aj ako revolúcia dôstojnosti, sa začali v novembri 2013 po tom, čo Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Demonštrácie sa rozšírili po Ukrajine a viedli k Janukovyčovmu zvrhnutiu a úteku z krajiny.
Nemecký denník Die Welt zverejnil v piatok podcast, v ktorom Weidelová vyhlásila, že v roku 2014 došlo v Kyjeve k prevratu proti proruskému prezidentovi s finančnou podporou západných mimovládnych organizácií.
„Opakuje ruské klamstvá. Bol som v Kyjeve v roku 2014 a nekonal sa tam žiadny prevrat. Prezidenta (Viktora) Janukovyča odvolal ukrajinský demokraticky zvolený parlament vrátane jeho vlastnej Strany regiónov,“ napísal minister v piatok v reakcii na vyjadrenia Weidelovej na platforme X.
Sikorski v tom čase takisto zastával funkciu šéfa poľskej diplomacie a vo februári 2014 sa zúčastnil na rokovaniach v Kyjeve, ktoré viedli k podpísaniu dohody medzi Janukovyčom a lídrami opozície.
Masové protesty, známe aj ako revolúcia dôstojnosti, sa začali v novembri 2013 po tom, čo Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Demonštrácie sa rozšírili po Ukrajine a viedli k Janukovyčovmu zvrhnutiu a úteku z krajiny.