Sikorski: Od Trumpa očakávam tlak na Putina v súvislosti s prímerím

Varšava 3. apríla (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu povedal, že očakáva zvýšenie tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa Kremľa Vladimira Putina v prípade, že Rusko nebude súhlasiť s dohodu o prímerí na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



„Veríme, že naši spojenci v Spojených štátoch vidia, kto skutočne chce mier a kto chce vojnu,“ povedal šéf poľskej diplomacie na tlačovej konferencii po stretnutí s eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom.



„Dúfame, že Rusko napokon bude súhlasiť (s prímerím), a ak nie, tak že prezident Trump dospeje k svojim záverom, teda že zvýši tlak na prezidenta Putina,“ dodal Sikorski. Ukrajina podľa neho bezpodmienečne súhlasila s prímerím, zatiaľ čo ruský prezident stanovil konkrétne podmienky pre prijatie dohody o zastavení paľby.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach v Saudskej Arábii dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Kremeľ krátko nato zdôraznil, že podmienkou vstupu tejto dohody do platnosti je zrušenie sankcií voči ruským bankám, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom obchode s potravinami a hnojivami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to odmietol.



Rusko a Ukrajina sa tiež dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Obe krajiny sa však odvtedy vzájomne obvinili z útokov na energetické zariadenia.



Kubilius na tlačovej konferencii hovoril aj o alternatíve za satelitný systém Starlink prevádzkovaný americkou spoločnosťou SpaceX. Ukrajinská armáda tento systém využíva počas vojny s Ruskom.



Sikorski sa pre tento systém dostal do sporu s Elonom Muskom, vlastníkom spoločnosti SpaceX, keď na sieti X napísal, že ak sa Starlink ukáže ako nespoľahlivý dodávateľ služieb, za ktoré Poľsko platí, budú sa musieť poobzerať po novom. Reagoval tým na Muskove vyjadrenie, že v prípade vypnutia systémov Ukrajine sa celý front zrúti.



Eurokomisár pre obranu uviedol, že Brusel bol ubezpečený, že systémy Starlink nebudú vypnuté. Dodal, že v prípade, že dôjde k problému, EÚ má spôsob, ako ho riešiť.



V tejto súvislosti spomenul satelitný systém IRIS2, ktorý by mal byť plne funkčný po roku 2029. Okrem toho euroblok od júna spustí integrovaný systém satelitného spojenia členských štátov EÚ, píše PAP.