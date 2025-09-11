< sekcia Zahraničie
Sikorski odcestoval do Kyjeva, bude rokovať aj o protidronovej obrane
Autor TASR
Varšava 11. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odcestoval vo štvrtok do Kyjeva a v utorok tam pricestuje minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Oznámil to premiér Donald Tusk na tlačovej konferencii vo štvrtok a zdôraznil, že cieľom návštev je aj získanie ukrajinských skúseností s obranou proti dronom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk vyhlásil, že Poľsko plánuje vybudovať moderný systém protivzdušnej ochrany s dôrazom na opatrenia proti dronom. „Techniky obrany pred dronmi sa menia veľmi dynamicky, najmä na základe skúseností z bojov na Ukrajine,“ vyhlásil predseda vlády. Dodal, že ukrajinské know-how považuje za najcennejšie, keďže bolo overené priamo na fronte.
„So spokojnosťou som prijal návrh prezidenta Zelenského,“ uviedol Tusk o návrhu, aby Poľsko využilo ukrajinské skúsenosti. Informoval tiež, že už sa uskutočnili aj technické konzultácie medzi vojenskými expertmi oboch krajín.
Premiér zároveň pripomenul, že Varšava bude pri modernizácii obrany využívať aj prostriedky z európskeho fondu SAFE.
