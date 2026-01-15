< sekcia Zahraničie
Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom
Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje.
Autor TASR
Budapešť 15. januára (TASR) - Poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi (čítaj Žiobrovi). V rozhovore pre server 444.hu to uviedol šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski, ktorý ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V rozsiahlom rozhovore zverejnenom vo štvrtok minister podotkol, že skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom. „Maďarsko sa pod vládou skorumpovaných nacionalistov stalo najchudobnejšou krajinou Európskej únie,“ zdôraznil Sikorski.
Ako dodal, ak sa v Maďarsku pokúsia zmanipulovať aprílové parlamentné voľby, európske inštitúcie zaujmú voči tejto krajine nový postoj.
Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje, pričom dôvodom na zváženie takéhoto kroku je aj skutočnosť, že parlamentné voľby v Maďarsku sú v apríli.
Vláda premiéra Viktora Orbána udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi politický azyl. Súčasný opozičný poslanec, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, to oznámil v pondelok na sieti X.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)