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Sikorski po schôdzke s Orbánovou: Varšava chce byť ťahúňom regiónu
Šéfovia diplomacie Poľska a Maďarska na spoločnej tlačovej konferencii vysielanej naživo serverom atv.hu sa zhodli na posilňovaní vzájomných hospodárskych vzťahov.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 19. novembra (TASR) – Poľské výsledky rozvoja ekonomiky sú jednoznačné a cieľom Varšavy je byť ťahúňom krajín regiónu. Povedal to vo štvrtok v Budapešti poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski po rokovaní s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéfovia diplomacie Poľska a Maďarska na spoločnej tlačovej konferencii vysielanej naživo serverom atv.hu sa zhodli na posilňovaní vzájomných hospodárskych vzťahov. V rámci spolupráce v regióne deklarovali, že podporujú návrat Vyšehradskej štvorky (V4) na európsku scénu aj spoločné vystupovanie v Strednej Ázii a na západnom Balkáne.
Maďarská ministerka hovorila aj o význame koordinovaného postupu proti hybridným hrozbám a iným bezpečnostným rizikám. Zároveň privítala, že Poľsko získalo miesto v európskej formácii zapojenej do riešenia rusko-ukrajinského konfliktu. Osobitne vyzdvihla, že Budapešť a Varšava hľadajú možnosti spolupráce v oblasti energetiky.
Sikorski vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko spája oveľa viac, než by si mnohí mysleli, a v tomto duchu ho do Budapešti sprevádzali aj podnikatelia.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine poľský minister uviedol, že Rusko sa snaží dosiahnuť rozdelenie Západu, čo mu však nedovolia, a prisľúbil zastupovať na rokovaniach aj regionálne záujmy. V prvom rade treba dosiahnuť prímerie, na čo je potrebné zvýšiť tlak na Rusko, pripomenul.
Podľa Sikorského gestá amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvárajú u ruského prezidenta Vladimira Putina ilúzie, že má silné tromfy a to je nebezpečné, keďže Rusko je „ekonomický trpaslík“. „Ak Putin chce mier, tak mier bude,“ povedal.
Poľsko a Maďarsko podľa neho podporujú rozširovanie Európskej únie, každý kandidát však musí splniť stanovené podmienky a nemožno robiť výnimky. V oblasti energetiky vidí šéf poľskej diplomacie obrovské príležitosti.
Orbánová v súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedla, že v Dubline na európskych summitoch v rámci írskeho predsedníctva v Rade EÚ sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok, keďže sa vyjasnilo, kto bude EÚ zastupovať na rokovaniach zameraných na návrat trvalého mieru do Európy.
Maďarská ministerka potvrdila, že maďarský postoj sa nemení, Budapešť nedodáva Ukrajine zbrane, avšak podporuje sankcie a poskytuje Kyjevu humanitárnu pomoc
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Šéfovia diplomacie Poľska a Maďarska na spoločnej tlačovej konferencii vysielanej naživo serverom atv.hu sa zhodli na posilňovaní vzájomných hospodárskych vzťahov. V rámci spolupráce v regióne deklarovali, že podporujú návrat Vyšehradskej štvorky (V4) na európsku scénu aj spoločné vystupovanie v Strednej Ázii a na západnom Balkáne.
Maďarská ministerka hovorila aj o význame koordinovaného postupu proti hybridným hrozbám a iným bezpečnostným rizikám. Zároveň privítala, že Poľsko získalo miesto v európskej formácii zapojenej do riešenia rusko-ukrajinského konfliktu. Osobitne vyzdvihla, že Budapešť a Varšava hľadajú možnosti spolupráce v oblasti energetiky.
Sikorski vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko spája oveľa viac, než by si mnohí mysleli, a v tomto duchu ho do Budapešti sprevádzali aj podnikatelia.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine poľský minister uviedol, že Rusko sa snaží dosiahnuť rozdelenie Západu, čo mu však nedovolia, a prisľúbil zastupovať na rokovaniach aj regionálne záujmy. V prvom rade treba dosiahnuť prímerie, na čo je potrebné zvýšiť tlak na Rusko, pripomenul.
Podľa Sikorského gestá amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvárajú u ruského prezidenta Vladimira Putina ilúzie, že má silné tromfy a to je nebezpečné, keďže Rusko je „ekonomický trpaslík“. „Ak Putin chce mier, tak mier bude,“ povedal.
Poľsko a Maďarsko podľa neho podporujú rozširovanie Európskej únie, každý kandidát však musí splniť stanovené podmienky a nemožno robiť výnimky. V oblasti energetiky vidí šéf poľskej diplomacie obrovské príležitosti.
Orbánová v súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedla, že v Dubline na európskych summitoch v rámci írskeho predsedníctva v Rade EÚ sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok, keďže sa vyjasnilo, kto bude EÚ zastupovať na rokovaniach zameraných na návrat trvalého mieru do Európy.
Maďarská ministerka potvrdila, že maďarský postoj sa nemení, Budapešť nedodáva Ukrajine zbrane, avšak podporuje sankcie a poskytuje Kyjevu humanitárnu pomoc
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)