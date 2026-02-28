< sekcia Zahraničie
Sikorski: Poľsko a európski spojenci mali informáciu o útoku na Irán
Minister zároveň informoval, že určitý počet poľských občanov uviazol na letiskách v regióne Blízkeho východu.
Autor TASR
Varšava 28. februára (TASR) - Poľsko a európski spojenci mali pred útokmi Spojených štátov a Izraela na Irán určitú vopred poskytnutú informáciu. V sobotu večer to uviedol minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre TVN24. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Mali sme určité predchádzajúce znalosti, o ktorých nemôžem podrobne hovoriť,“ povedal Sikorski, no vylúčil, žeby USA so spojencami koordinovali svoje kroky.
Minister zároveň informoval, že určitý počet poľských občanov uviazol na letiskách v regióne Blízkeho východu. Podľa jeho slov sa aktuálne nenachádzajú v bezprostrednom nebezpečenstve a zodpovednosť za nich nesú letecké spoločnosti, pričom poľské konzuláty sa ich snažia kontaktovať.
Za relatívne bezpečné štáty Sikorski označil Egypt, Jordánsko, či Saudskú Arábiu, odkiaľ zatiaľ premávajú lety, no za najbezpečnejšiu cestu považuje pozemný presun. Irán po útokoch vykonal odvetné údery proti americkým základniam v regióne.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
